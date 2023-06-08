Мова не вбиває, – інтерв'ю з Сергієм Танчинцем про українізацію, сім'ю, творчість та війну

Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ після тривалих благодійних гастролей за кордоном відправився у тур Україною. Перед виступом у Львові ми поспілкувалися з лідером колективу – Сергієм Танчинцем.

Артист розповів, чому колектив розпочав тур саме зі Львова, поділився думками щодо українського шоубізнесу. Зізнався, де зараз його сім'я і скільки разів за час повномасштабного вторгнення їм вдалося бачитися. А також назвав суму, яку БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зібрали на потреби ЗСУ. Про все це та багато іншого читайте далі в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

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30 травня відбувся перший за три роки концерт у Львові. Цей концерт розпочав великий український тур. Чому саме Львів?

Так склалися дати. Ми дуже любимо виступати у Львові. Львів для будь-якого українського артиста – одне з найкращих міст для виступу, бо львів'яни дуже щирі, люблять українську музику. Немає можливості провести концерт на "Арені Львів", який вже чекаємо 4 роки. Так само як і інші стадіонні концерти. Тому ми з командою вирішили, що треба зустрічатися з людьми в цих містах, бо ми довго вже чекаємо.

Треба давати шанс виправитись, – про українізацію шоубізнесу

Під час війни відбувається активна українізація, зокрема й у шоубізнесі. Є багато артистів, які все життя розмовляли та співали російською, а тепер перейшли на українську. Як ви ставитеся до таких колег?

Добре ставлюсь. Чим більше української, тим краще. Я взагалі противник того, щоб шеймити людей за якусь позицію. Треба давати шанс виправитись, змінити свою думку. Те, що люди переходять на українську у своїй творчості та побуті треба тільки вітати та підтримувати. Не думаю, що треба згадувати людям їхні помилки минулого, якщо це не щось страшне. Раніше люди не відчували цього всього, а зараз, коли прилетіли ракети, природно всі почали відчувати.

Музика БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ завжди була україномовною. Ви на власному прикладі показували, що можна досягнути успіху, виступаючи рідною мовою. Чи були певні утиски через це (не хотіли брати пісні на радіо, виступати на фестивалях тощо)?

Та ні, ніколи такого не було. Під час всієї творчої дороги я не відчував утиску щодо української мови та позиції.

Мова – це зброя? Обґрунтуйте.

Так. Це інструмент впливу. Можна назвати зброєю, а можна назвати інструментом. Мова не вбиває, але мова допомагає ідентифікувати свій/чужий, розуміти, з ким ти маєш справу.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Героям": дивіться відео онлайн

У них все добре, – про сім'ю в Японії

Війна розлучила багато сімей, ваша не виняток. Якщо не помиляюся, ваші дружина та діти були в Японії. Чи зараз вони там? Як освоїлись в новій країні і як часто вдається бачитись?

Так, вони й зараз там. У них все добре. Дружина працює, діти ходять в садочок/школу, в них є житло. Японська держава допомогла і допомагає з житлом українським переселенцям. Чудовий побут. Направду все там добре, бо це надзвичайно крута країна. Там просто не може бути по-іншому.

Моя дружина – перекладачка японської мови, вчилась зокрема в Японії, для неї це знайома країна.

За весь цей час ми бачились три рази. Два рази я літав до них туди, з концертами. Літав побути разом і зробити концерти. А один раз, на Новий рік, вони прилітали сюди.

Пішов у військкомат, – чи отримував Сергій Танчинець повістку

Зараз триває мобілізація, актуальною є тема повісток. Деякі артисти, актори зізнавалися, що отримували повістку. Чи приходила вам повістка?

26 лютого я відвіз свою родину в Мукачево, бо в мене там батьки, а 27 пішов у військкомат і почав службу в Мукачівському батальйоні територіальної оборони. Був там трохи менше, ніж 2 тижні й зрозумів, що моя ефективність не така висока, як мені хотілося б. Тоді навіть не було розмови, що цей батальйон буде воювати, а зараз він дуже активно воює. Я зрозумів, що не хочу стояти в місті Мукачево на блокпосту, коли в Києві відбувається весь цей жах. Тоді звільнився і почав займатися волонтерством. Ми з барабанщиком Олексієм Бережним почали їздити в Київ, возити туди вантажі нашим туровим бусом, звідти вивозили людей. Потім вже з'явилися концерти, почалась якась музична благодійність.

Якби мені прислали зараз повістку, я б пішов за нею у військкомат. Але мені не надсилають. Не знаю, може тому, що я вже служив і звільнився. Не знаю, чому.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "24/02": дивіться відео онлайн

З ким з колег, які пішли на фронт, підтримуєте зв'язок? Чи вважаєте когось з них героями?

Потрошки підтримуємо зв'язок. Із Сашком Положинським, інколи з Галичем Женею переписувались.З моїх таких суперблизьких товаришів не служить зараз ніхто.

Ці проблеми залишилися, – про виїзд артистів за кордон

Після скандалу зі Щегелем були проблеми щодо виїзду чоловіків-артистів за кордон. Чи стикалися ви з цим?

Ці проблеми залишилися. Думаю, що в такій ситуації це логічно. Ми виїжджали в Європу і ледь встигли отримати дозвіл. Міністр культури займає принципову позицію, не має свій/не свій. Має бути військовий облік, у всіх мають бути військові квитки, всі документи. Ми всі ці документи зробили так, як пише закон, як вимагали правила від Мінкульту. І на основі цих всіх документів отримали офіційний дозвіл і виїхали за кордон.

Не люблю ці підрахунки, – скільки коштів зібрали на ЗСУ

Скільки грошей за час повномасштабної війни БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зібрали на потреби армії?

Не люблю ці підрахунки, але, здається, десь 34-35 мільйонів гривень.

Пишеться мало зараз, – про творчість під час війни

Нові пісні будуть про війну? Чи змінилась якось ваша творчість?

На жаль, пишеться мало зараз. І з багатьох причин. По-перше, натхнення кудись присіло, бо обставини диктують інші наративи. По-друге, нема часу зараз, бо дуже активний концертний графік. Шалений концертний графік. Написали за цей час всього дві пісні. Це "24//02" і "Повернись живим". Зараз в мене є в роботі ще два тексти й вони будуть не про війну, скоріше за все.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Повернись живим": дивіться відео онлайн

За час повномасштабної війни виникло багато неочікуваних дуетів. Чи хотіли б ви записати з кимось спільний трек? Якщо так, то з ким саме, якщо ні – то чому.

У нас скоро буде два дуети. Поки що не скажу з ким, але вони будуть, ми над цим працюємо.

Яка головна місія БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зараз і після нашої перемоги?

Зараз, мені здається, у всіх артистів місія одна – зібрати якомога більше грошей для того, щоб реалізовувати запити, які постійно приходять від військових. Це максимально логічно і тут, мені здається, вигадувати нічого більше не потрібно.

Після війни ми повернемося до свого звичайного ритму життя зі звичайною місією – дарувати людям емоції. Навіть не скажу, веселі чи сумні, різні. Щоб люди відчували себе живими. Мені здається, що місія музики й музиканта такою і є.

Ніколи не думали, – чи будуть БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на Євробаченні

Не думали про участь в Євробаченні? Адже ваша творчість не лише презентує Україну, а й знайшла прихильників у різних куточках світу.

Це не наш конкурс. Ніколи не думали, не думаємо, нас там точно не буде. Я ставлюся до Євробачення добре, просто наш шлях не перетинається з такими конкурсами.