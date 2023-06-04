24 Канал зібрав головні новини, що сталися в музиці у травні 2023. Серед них – цікаві зіркові дуети, головні новини з Євробачення та кілька гучних скандалів.

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Що нового вийшло в артистів

Джамала представила по-справжньому багатий та автентичний альбом Qırım, у якому зібрала 14 композицій. У піснях ожила кримськотатарська фольклорна спадщина. Співачка збирала мелодії від Керчі до Ялти.

Джамала – Qırım: слухайте онлайн

Святослав Вакарчук несподівано заспівав у дуеті з KOLA. "Океан Ельзи" та KOLA розповіли про почуття, які переживають люди у мить довгоочікуваної зустрічі. Пісня "Коли ми двоє" присвячена всім, хто любить і чекає.

"Океан Ельзи" та KOLA – "Коли ми двоє": дивіться відео онлайн

Jerry Heil та Kalush вдруге заспівали разом у ліричній пісні "Стіни". Цей трек назвали "мантрою нашої перемоги вже цього літа". Історія ведеться від імені молодого хлопця – це образ українського народу.

Jerry Heil та Kalush – "Стіни": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров вирішив укотре здивувати шанувальників зіркою, яку запросив на дует у проєкті "Твої вірші, мої ноти". Цього разу з ним заспівала Маша Єфросиніна. Та насправді спів ведучої не присутній – вона лиш речитативно виконує вірш Михайля Семенка.

Артем Пивоваров та Маша Єфросиніна – "Люблю": дивіться відео онлайн

Дуа Ліпа презентувала якісну нову поп-пісню та кліп Dance the Night. Ця композиція стане саундтреком до фільму "Барбі".

Дуа Ліпа – Dance the Night: дивіться відео онлайн

Українська виконавиця STASYA вже встигла запасти в серця багатьох унікальним музичним стилем та експериментами. Співачка випустила свій новий трек "Синочку", який називає справжнім криком душі українців.

STASYA – "Синочку": дивіться відео онлайн

Новини музики у травні

Донька легендарного Назарія Яремчука пішла зі сцени у 2018 році та припинила вокальну кар’єру через страх виступів. Повернення Марії Яремчук в музичну індустрію відбулося поступово – спершу вона виступила на Євробаченні з піснею батька. Згодом анонсувала, а 26 травня і випустила першу пісню за 5 років – це трек "Щит і меч".

Марія Яремчук – "Щит і меч": слухайте онлайн

Американський рок-гурт Imagine Dragons вкотре засвідчив підтримку Україні. Вони опублікували кліп на пісню Crushed, та показали там не гламурне життя, а кадри з війни в Україні. Головним героєм кліпу став хлопчик Сашко з Миколаївщини, а серед локацій – зруйнована школа та понівечений дім хлопчика.

Imagine Dragons – Crushed: дивіться відео онлайн

24 травня стало відомо про велику втрату – померла зірка світової естради Тіна Тернер, їй було 83 роки. Вона пішла з життя у своєму будинку поблизу Цюриха. Внесок королеви рок-н-ролу у світову музику – масштабний та неоціненний.



Тіна Тернер / Фото AP

Як минуло Євробачення-2023

Найбільш гучною музичною подією місяця став пісенний конкурс Євробачення-2023. 9 та 11 травня відбулися перший та другий півфінал, а 13 травня прогримів грандіозний фінал. Переможницею конкурсу стала представниця Швеції – Лорін.

Лорін – Tattoo: дивіться виступ з Євробачення-2023

Представники України TVORCHI посіли 6 місце.



Результати фіналу / Скриншот з відео

"Українська вечірка" у Ліверпулі проходила з залученістю наших артистів, зірок конкурсу у минулих роках та новій зірці – Юлії Саніній. Чимало історій, номерів, заторкували тему повномасштабної війни. Зокрема, номер Alyosha з британською співачкою Ребеккою Фергюсон про біженців та розлуку зворушив до мурах. Відчутною була підтримка інших учасників конкурсу – Паша Парфені з Молдови вигукнув подяку Україні за мир прямо на сцені у фіналі. Загалом кожен фанат Євробачення точно поповнив свій плейлист кількома новими піснями.

Скандали Євробачення-2023

Очікувано, що найбільш обговорюваними скандалами місяця стали ті, що пов'язані з Євробаченням. Найдовше у мережі точилися суперечки щодо конкурсної пісні Лорін – Tattoo Українці та інші єврофани помітили її схожість з іншими треками. Зокрема, подібні мотиви знайшли у треці Міки Ньютон. Утім, далі бурхливих обговорень у мережі звинувачення не зайшли.

Неприємні ситуації трапилися з позиціями декотрих учасників. Так стало відомо, що Лорін не захотіла підписувати прапор України, який TVORCHI згодом розігрували для благодійного збору коштів. Хоч вона тепло відгукувалась про українців напередодні.

Представниці Польщі Бланці довелося виправдовуватися через брата, якого звинувачували у підтримці Росії.

Я завжди й навіки всім серцем з українським народом. Я підтримувала вас із самого початку. Я, як і вся моя родина, живу солідарно зі стражданнями українського народу, який потерпає від звірських атак. Ми ніколи не підтримували й не підтримуємо агресію проти України,

– заявила артистка.

Новий цікавий артист

OTOY (В’ячеслав Дрофа) – український репер, автор пісень та музикант. Вперше став відомий після фіта з Alyona Alyona Kasush у пісні Стержень. Дебютом реп-виконавця вважається його перший реліз – EP CVIT та кліп Street Fighter. OTOY став популярним і серед широкої публіки: він виступив на Євробаченні разом з Марією Яремчук та Златою Дзюнькою. У виконанні артиста прозвучали рядки з вірша Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати. Наприкінці травня OTOY презентував альбом "Недовготривалі відносини" – пропонуємо послухати.

OTOY – ЕНЕМІ: дивіться відео онлайн