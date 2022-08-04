Alyosha розповіла, чому приїхала до України, і згадала довгоочікувану зустріч з Тополею

Українська співачка Alyosha згадала приїзд до України. Вона розповіла, що відчувала на той момент, і як зустрілась з Тарасом Тополею.

Українська співачка Alyosha (Олена Тополя) в інтерв'ю 24 каналу розповіла про нещодавній приїзд з-за кордону. Вона зізналась, що вже не могла терпіти розлуку.

До слова Я б теж пішла, – Alyosha про службу Тараса Тополі в теробороні

Alyosha про приїзд до України

У мене просто "зривало дах", бо дуже скучила. Хотіла побачити його (Тараса, – Showbiz), обійняти, поговорити. Хотіла побачити батьків, братів. Я мала тиждень, але 4 дні провела в дорозі, бо добиратися дуже важко. У Києві провела повних 4 дні,

– розповіла зірка.

Alyosha додала, що Тарас Тополя не відмовляв її від приїзду до України. Він так само сумував за дружиною і хотів її побачити.

"Слава Богу, коли я приїхала, то лише раз за той час у Києві почула сирену. Як тільки виїхала, знову почалися активні обстріли мирних міст. Після того, як побачилася з Тарасом, настрій взагалі впав".



Alyosha і Тарас Тополя / Фото з інстаграму зірки

Як зустрілась з чоловіком

Alyosha розповіла, що її шлях був дуже довгий. Спершу вона долетіла до Варшави, звідси доїхала до Золочева, а вже звідти добралась до столиці.

Приїхала додому, а там вже мене чекав Тарас. Він приїхав за кілька годин до цього. На мій приліт йому якраз дали відпустку. Ми провели разом 4 дні. Я поїхала трохи раніше, у нього було ще пів дня вільного,

– зізналась артистка.

Олена Тополя додала, що відстань ніяк не вплинула на стосунки в подружжі. Ба більше, вона навіть рада, що живе у такий час.

"Ми як дуже сильно кохали один одного, так і кохаємо. Як берегли наших дітей, так і бережемо. І любимо їх, безмежно. І подальші плани відпочинку разом тощо – це все залишається у наших мріях. Звісно, що приходить певне усвідомлення. Без цього побутового життя ще глибше усвідомлюємо цей світ. Наскільки він і щасливий, і жорстокий. І красивий, і жахливий. І в цьому всьому є Творець. Це Він все створює для нас, щоб ми приходили свої уроки".

І якщо вже ми з'явилися в цей час, на цій землі, маємо щось усвідомлювати своєю душею. Тому всі ці випробування є, щоб не дати слабинку, не втратити віру, сили, любов, те, заради чого ми всі живемо. З одного боку я щаслива, що народилася в цей час,

– підсумувала співачка.

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