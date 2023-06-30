Подростки признались, что обязательно пойдут на Нацотбор на Евровидение, делают все для того, чтобы это произошло как можно скорее. 7TEEN'S популяризируют украинскую музыку, о чем рассказали в рамках проекта "Интервью24".

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Это 5 уникальных голосов, – о создании группы

Как появилась группа 7TEEN'S? По чьей инициативе?

Мы начинали свой путь как мальчишеский бенд, потому что в составе было семь ребят. А потом произошла определенная ротация, мы развивались, состав банды менялся, мы приняли Ярусю. И теперь 7TEEN'S – это пять уникальных голосов, которые пишут свою музыку и несут ее в общество.

В чем ваша изюминка?

7TEEN'S – это 5 уникальных голосов и тинейджеров, популяризирующих украинскую музыку. В Украине мы еще не встречали много групп, где есть несколько парней и одна девушка, поэтому это уже нечто уникальное. Также каждый из нас усовершенствует себя как вокалист, человек, личность. Мы не боимся экспериментировать и пишем так, как чувствуем.

7TEEN'S – "Кричу": смотрите видео онлайн

В Украине почти нет подростковых групп, вы являетесь одной из немногих. Есть ли у продюсера, кто помогает вам развиваться?

У нас есть прекрасная продюсерша – Ирина Ивановна Батюк, которая поддерживает нас, помогает. Кроме нее – большая команда, которая помогает нам развиваться и быть теми, кем мы являемся.

Только в рамках мирового тура, – о выезде из Украины во время войны

Лучшие годы вашей жизни проходят во время войны, пандемии. Вы являетесь тем поколением, за которым будущее нашей страны, за которое сейчас воюют украинские военные. Свою жизнь видите в Украине или за ее пределами? Думали ли выезжать за границу?

Мы не собираемся уезжать из Украины. Хотим развивать украинскую культуру, популяризировать нашу музыку. Как можем поддерживаем Вооруженные Силы Украины, чтобы наши выезды за границу проходили только в рамках мирового тура.

Были такие мысли, – пойдут ли 7TEEN'S на Нацотбор на Евровидение

На днях закончился кастинг на "Голос страны-13", думали ли над тем, чтобы участвовать в шоу?

У нас были такие мысли, но пусть это останется в тайне.

А на Нацотборе на Евровидение-2023 увидим вас?

Точно увидите. Мы очень хотим. И сделаем это.

Вы стали одними из финалистов "Украинской песни". Что значит для вас этот шаг?

Мы не стоим на месте, работаем, развиваемся. Это большая перспектива, следующая ступенька к тому, к чему идем уже 4 года.

7TEEN'S – AUMG: смотрите видео онлайн

Вайб лета, – о хите "Пятница", который вирусится в тиктоке

Одной из платформ, где вы распространяете свое творчество, является тикток. В частности, в последнее время в сети вирусится трек "Пятница". Как написать песню, которая станет трендом тиктока?

В феврале у нас был вайб лета. Хотелось, чтобы было светло, позитивно. И родился этот припев. Уже недавно, в начале июня, мы доработали текст на студии. Мы стремились передать ту летнюю атмосферу, которую последний раз имели еще до начала полномасштабной войны, введение военного положения.

7TEEN'S – "Пятница": смотрите видео онлайн

Предлагают ли сотрудничество другие артисты?

Мы не будем раскрывать карты. Хотим, чтобы все сначала произошло, а потом расскажем.

А с кем бы вы хотели сотрудничать?

Хотели бы совместную песню с нашим другом YAKTAK, было бы интересно с Монатиком поработать, "Океаном Эльзы", The Hardkiss, Golubenko.

Без хейтеров не существует популярности, – о силе музыки и медийности

Мы часто говорим, что язык – это оружие. А музыка – это оружие?

Однозначно да. Сила музыки в том, что она оказывает влияние на большое окружение, это медийность. Люди слушают музыку, берут пример с любимых артистов. Язык в песне тоже имеет огромное значение. Когда мы развиваем украинский контент, одновременно популяризируем язык, молодежь. Сейчас мы приближаемся к тому, к чему тысячелетиями шли наши предки.

Что в основном пишут подписчики о вашей музыке?

В основном это положительные отзывы. Мы очень любим читать комментарии и даже чат, где общаемся с подписчиками. Там они реагируют на наши релизы, песни. Это очень приятно. Конечно, есть и хейт. Без хейтеров не существует популярности. Это, наоборот, мотивирует: понимаем, что нашу музыку критикуют, но все равно слушают. А конструктивная критика – это хорошо, поскольку это опыт, можно научиться на ошибках и выполнить свою работу еще качественнее.

Как изменилось количество подписчиков за время полномасштабной войны?

Украинская музыка стала нужна. Появилось очень много именно украиноязычных артистов. Круто, потому что украинское начинает жить после того, как многие годы его "глушили". Сейчас люди понимают, что действительно нужно развивать нашу культуру. Украинские исполнители ничем не хуже зарубежных.

7TEEN'S в ближайший год. Что ждать фанатов от вас?

Будет очень много крутых и качественных треков. Мы много работаем над тем, чтобы вы имели что слушать. Мы обязательно соберем стадион.