В інстаграмі та за оцінки: 13-річний син Потапа розповів, як заробляв гроші
Джерело:"Зірковий шлях"
Український репер та продюсер Потап виховує сина від шлюбу з Іриною Горовою. 13-річний Андрій розповів, що публічність зіркових батьків вплинула і на його життя. Та завдяки цьому він почав заробляти гроші в інстаграмі.
Син українського репера Потапа та продюсерки Ірини Горової навчається у 7 класі. Він займається боксом, плаванням і футболом. Також хлопець активно веде особисту сторінку в інстаграмі.
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Син Потапа розповів про заробіток
Зараз за Андрієм Потапенком в інстаграмі слідкує понад 38 тисяч шанувальників. Така увага користувачів до хлопця прикута насамперед тому, що він є сином відомих публічних батьків. Завдяки цьому Андрій може непогано заробляти – за одне інстаграм-сторіз – 50 доларів (що становить приблизно 1300 гривень).
Коли активно вів профіль, то виставляв сторіз – 50 доларів. Але якби не мої батьки, то я б цього не отримав,
– розповів Андрій.
Хлопець також розповів, що отримував гроші від батьків за хорошу успішність у школі. Потап разом з сином придумав особливу систему, щоб Андрій мав мотивацію до навчання.
"12 балів – 120 грн, 11 балів – 110 грн, 10 балів – 100 грн, 9 балів – 90 грн, 8 балів – 80 грн. Якщо отримував 2 бали, тоді мінус 100 грн, а за 1 бал – мінус 110 грн", – поділився підліток.
Потап з сином / Фото з інстаграму Потапа
Андрій також зізнався, що йому не вистачає часу, проведеного з зірковим батьком. Адже у Потапа щільний графік та складна робота. "Наразі ми бачимося раз на півтора тижня", – розповів син репера.Зазначимо, що 5-річний син Ірини Білик також заробляє гроші. Нещодавно він отримав перший гонорар – 1000 гривень за рекламну зйомку. На ці гроші хлопчик купив робота-трансформера, пастилу та смурфика.