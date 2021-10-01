Сын украинского рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой учится в 7 классе. Он занимается боксом, плаванием и футболом. Также парень активно ведет личную страницу в инстаграме.

Читайте также Оля Цибульская полетела с сыном в Нидерланды: видео из путешествия

Сын Потапа рассказал о заработке

Сейчас за Андреем Потапенко в инстаграме следит более 38 тысяч поклонников. Такое внимание пользователей к парню приковано прежде всего потому, что он является сыном известных публичных родителей. Благодаря этому Андрей может неплохо зарабатывать – за одно инстаграм-сторис – 50 долларов (что составляет примерно 1 300 гривен).

Когда активно вел профиль, то выставлял сторис – 50 долларов. Но если бы не мои родители, то я бы этого не получил,

– рассказал Андрей.

Парень также рассказал, что получал деньги от родителей за хорошую успеваемость в школе. Потап вместе с сыном придумал особую систему, чтобы Андрей имел мотивацию к обучению.

"12 баллов – 120 грн, 11 баллов – 110 грн, 10 баллов – 100 грн, 9 баллов – 90 грн, 8 баллов – 80 грн. Если получал 2 балла, тогда минус 100 грн, а за 1 балл – минус 110 грн", – поделился подросток.



Потап с сыном / Фото из инстаграма Потапа

Андрей также признался, что ему не хватает времени, проведенного со звездным отцом. Ведь у Потапа плотный график и сложная работа. "Сейчас мы видимся раз в полторы недели", – рассказал сын рэпера.

Отметим, что 5-летний сын Ирины Билык также зарабатывает деньги. Недавно он получил первый гонорар – 1 000 гривен за рекламную съемку. На эти деньги мальчик купил робота-трансформера, пастилу и смурфика.