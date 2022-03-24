Інші пріоритети, – MELOVIN шокував мережу кардинальною зміною іміджу

Популярний співак MELOVIN любить епатажні образи й часто використувує їх у своїй кар'єрі. Проте, цього разу зміна іміджу була не для хайпу, а для зручності.

Співак опублікував в інстаграмі відео, на якому позує в новому для себе стилі. Хлопець зістриг все волосся й поголив голову "під нуль".

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MELOVIN розповів, що змінив зачіску через те, що так йому буде набагато комфортніше. Виконавець наголосив, що зараз у нього трохи важливіші пріоритети, ніж його волосся.

Слава Україні за ЗСУ! P.S Меловінатори, все гуд! На сьогоднішній день, без зачіски мені набагато зручніше, інші пріоритети. #зачіскипізніше,

– заявив хлопець.

До слова, артист переїхав із столиці у безпечніший Львів, де активно займається волонтерством. Нещодавно він виступив на головному залізничному вокзалі міста, адже таким чином хотів підняти людям настрій і дух. Хлопець ділився, що за час війни втратив двох рідних людей, тож хоче зробити усе, що в його силах, аби захистити життя інших.

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