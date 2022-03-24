Співак опублікував в інстаграмі відео, на якому позує в новому для себе стилі. Хлопець зістриг все волосся й поголив голову "під нуль".
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MELOVIN розповів, що змінив зачіску через те, що так йому буде набагато комфортніше. Виконавець наголосив, що зараз у нього трохи важливіші пріоритети, ніж його волосся.
Слава Україні за ЗСУ! P.S Меловінатори, все гуд! На сьогоднішній день, без зачіски мені набагато зручніше, інші пріоритети. #зачіскипізніше,
– заявив хлопець.
До слова, артист переїхав із столиці у безпечніший Львів, де активно займається волонтерством. Нещодавно він виступив на головному залізничному вокзалі міста, адже таким чином хотів підняти людям настрій і дух. Хлопець ділився, що за час війни втратив двох рідних людей, тож хоче зробити усе, що в його силах, аби захистити життя інших.
Реакція мережі:
- "Тобі надзвичайно пасує!"
- "Після війни я, мабуть, теж трохи вкорочу своє довге волосся."
- "Героям Слава ! Мужній красень, український козак, Мел в тебе ще не було козацького "оселедця""
- "Героям Слава. Трохи незвично, але мені подобається і тобі здається теж."
- "Красунчик хоч з волоссям, хоч без. Цікаво, це був якийсь порив чи виважене рішення не витрачати час на зачіску?"