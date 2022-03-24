Певец опубликовал в инстаграме видео, на котором позирует в новом для себя стиле. Парень состриг все волосы и побрил голову "под ноль".
Читайте Модель Алла Костромичева отправила в Украину 14 тонн "гуманитарки" из Польши: красноречивое фото
MELOVIN рассказал, что изменил прическу из-за того, что так ему будет гораздо комфортнее. Исполнитель подчеркнул, что сейчас у него более важные приоритеты, чем его волосы.
Слава Украине за ВСУ! PS. Меловинаторы, все гуд! На сегодняшний день, без прически мне гораздо удобнее, другие приоритеты. #прически позже,
– заявил парень.
К слову, артист переехал из столицы в более безопасный Львов, где активно занимается волонтерством. Недавно он выступил на главном железнодорожном вокзале города, ведь таким образом хотел поднять людям настроение и дух. Парень делился, что за время войны потерял двух родных людей и хочет сделать все, что в его силах, чтобы защитить жизнь других.
Реакция сети:
- "Тебе чрезвычайно подходит!"
- "После войны я, пожалуй, тоже немного укорочу свои длинные волосы."
- "Героям Слава! Мужественный красавец, украинский казак, Мэл у тебя еще не было казацкого "оселедця.""
- "Героям Слава. Немного необычно, но мне нравится и тебе кажется тоже."
- "Красавчик хоть с волосами, хоть без. Интересно, это был какой-то порыв или взвешенное решение не тратить время на прическу?"