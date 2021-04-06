Інсайдер прокоментував роман зірки "Бріджертонів" Фібі Дайвенор і Піта Девідсона

Джерело:Us Weekly
Нещодавно у пресі з'явилися чутки про роман зірки серіалу "Бріджертони" Фібі Дайвенор і Піта Девідсона. Тепер відомо, що вони справді зустрічаються, однак вимушені будувати стосунки на відстані.
Інсайдери підтвердили, що між Фібі Дайвенор та Пітом Девідсоном справді є почуття. Однак поки що новоспечена пара не хоче підтверджувати роман на велику аудиторію.
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Акторка та гуморист будують відносини на відстані, оскільки не можуть бути разом фізично. Також їм важливіший розвиток кар'єри, тому знаменитостей цілком задовільняє теперішній стан стосунків.
У Піта і Фібі все добре, незважаючи на те, що вони не можуть фізично проводити час разом. Вони підтримують зв'язок через текстові повідомлення і FaceTime. Зараз вони просто зосереджені на роботі. Вони не хочуть поспішати,
– повідомило джерело.
Та все це не означає, що пара не хоче побачитися. Навпаки, вони користуються кожною можливістю. Зокрема, 17 квітня у Фібі Дайвенор буде день народження, на яке планує прибути її бойфренд.
"Вони щасливі один з одним. Він вміє розсмішити її. Піт – хороший і чарівний хлопець. З ним легко спілкуватися, з ним весело", – додає видання.