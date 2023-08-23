"Знайшли" ракову пухлину, – дружина Мірошниченка здивувала історією про недобросовісних лікарів

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка поділилася з шанувальниками історією, як некваліфікована лікарка діагностувала у неї ракову пухлину. Виявилося, що новоутворення було доброякісне, тож його видалили.

За словами Інни, лікарі переконували, що вона не зможе стати мамою. Проте зараз подружжя має двох дітей, а нещодавно ще й усиновили хлопчика.

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Шокуючі історії про лікарів

Дружина Мірошниченка поділилася історією, як некомпетентна лікарка "знайшла" у неї ракову пухлину. Це сталося, коли їй було лише 20 років.

Інна пішла на плановий огляд до гінеколога, а лікарка після огляду заявила, що в неї є ракова пухлина. Це дуже перелякало молоду дівчину. Виявилося, що новоутворення доброякісне, його легко видалили.

Лікарка в районній поліклініці сказала: "Як можна було так себе запустити? У вас вже ракова пухлина!". Це зараз я розумію, що так діагнози не ставляться. А тоді в мої 20 років цього було достатньо для травми і роздумів на тему: "Я помру чи просто не зможу мати дітей?",

– розповіла Інна.

Після цієї історії дружина Мірошниченко стала часто ходили до гінекологів. Проте деякі лікарі почали говорити, що Інні потрібно терміново народжувати.

"Мені все одно траплялися дуже дивні лікарі: "Вам терміново треба народжувати, часу вже обмаль". А мені 22 – 24 років, я одна, працюю, в голові ще вітер…Потім "часу обмаль" змінилось на "це шанс на мільйон", – пригадала вона.

Інна все ж народила дітей

Проте згодом Інна завагітніла. Перша її вагітність перервалася, але вже через два місяці знову завагітніла. Через 9 місяців вона народила Мію, а потім і сина Марка.

"Тоді я зрозуміла, що абсолютно здорова. Все зі мною окей", – розповіла Мірошниченко.

Інна вдячна лікарям, які ставили їй неправильні діагнози, адже це укріпило в ній думку, що вона хоче усиновити дитину.

Потім я зрозуміла, що хотіла б, аби в родині були і народжені, і усиновлені діти. Показати людям, що усиновлення – це не для бездітних, це для відкритих серцем! І зараз я вдячна всім тим лікарям і псевдодіагнозам,

– зазначила вона.

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