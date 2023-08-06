Я плакала, – дружина Мірошниченка розчулила відео з першої зустрічі доньки з названим сином

Нещодавно Тімур Мірошниченко з дружиною усиновив хлопчика Марселя. Тепер Інна розчулила мережу кадрами з першої зустрічі їхньої п'ятирічної доньки Мії з названим братом. Відео просто доводить до сліз.

Інна каже, що Мія дуже чекала на зустріч з названим братом. Днями Тімур Мірошниченко показав фото Марселя та розповів, як пройшло знайомство дітей.

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За словами дружини ведучого, 5-річна Мія постійно питала, коли привезуть її нового братика та навіть купила йому смаколики.

Щоразу, коли ми їхали в Житомир, питала "Сьогодні привезете?…" І в день, коли нарешті привезли, бігла додому, купила печиво і пюре. Очі палали! Скільки було любові і бажання віддати її. Вона така обережна з ним. Так хоче дати йому все, чого він не мав…,

– пригадала Інна.

Зіркова мама показала відео з першої зустрічі Мії та Марселя.

Вона розповідає, що Мія дуже турбується про братика:

прокидається раніше, аби побути разом перед садочком,

саджає і знімає з гойдалки хлопчика,

біжить за ним, коли Марсель біля дороги тощо.

Інна зізнається, що зараз саме старша донька надихає її та допомагає долати труднощі. А деякі вчинки Мії навіть доводять Мірошниченків до сліз.

Ця дитина вважає за щастя дбати про інших… І коли Мія бачила, що мені важко, вона повністю брала на себе всі функції. Посадила Марселя, дістала їжу і почала годувати. Сама. В п'ять років. Бо мама втомилась і не встигає. Я ридала ще півгодини, коли це побачила,

– зворушила дружина Мірошниченка.

Вона безмежно вдячна за таку доньку: "Це справжнє Боже благословення! Дай мені сил і витримки бути такою ж класною мамою, як вона донька".

До слова, раніше Тімур Мірошниченко розповідав, що хлопчик з'явився на світ на Житомирщині. Він народився недоношеним, а його вага була критично мала – лише 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологовому будинку.