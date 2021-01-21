Інавгурація 46-го президента США Джозефа Байдена відбулась 20 січня. Дійство було дещо скромнішим, ніж у попередні роки, проте перша леді однаково змогла вразити світ своїми образами. Другий з них вона продемонструвала ввечері.

Інавгураційний бал, на якому новообраний президент танцює з першою леді перед публікою, був скасований. Проте ніхто не відмовлявся від феєрверків, за якими президентська пара могла спостерігати з балкону Білого дому.

До слова Інавгурація Джо Байдена: образ першої леді Джилл Байден – фото

Для події Джилл Байден одягнула total-white образ: білу сукню до колін з прозорим верхом та вишитим квітковим орнаментом, біле пальто, рукавички і туфлі-човники. Також її образ доповнювала біла маска з вишивкою. Лаконічне укладання, насичений макіяж очей і сережки у вухах завершували образ Джилл Байден.

Джо і Джилл Байден також сфотографувались біля проєкції пам'ятника Аврааму Лінкольну разом зі своєю сім'єю.