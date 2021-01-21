Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась 20 января. Действо было несколько скромнее, чем в предыдущие годы, однако первая леди все равно смогла поразить мир своими образами. Второй из них она продемонстрировала вечером.

Инаугурационный бал, на котором новоизбранный президент танцует с первой леди перед публикой, был отменен. Однако никто не отказывался от фейерверков, за которыми президентская пара могла наблюдать с балкона Белого дома.

К слову Инаугурация Джо Байдена: образ первой леди Джилл Байден – фото

Для события Джилл Байден надела total-white образ: белое платье до колен с прозрачным верхом и вышитым цветочным орнаментом, белое пальто, перчатки и туфли-лодочки. Также ее образ дополняла белая маска с вышивкой. Лаконичная укладка, насыщенный макияж глаз и серьги в ушах завершали образ Джилл Байден.

Джо и Джилл Байден также сфотографировались возле проекции памятника Аврааму Линкольну вместе со своей семьей.