У середу, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться інавгурація новообраного президента США Джо Байдена. Відомо, що на урочисту церемонію запросили всесвітньо відомих артистів, які виступлять на підтримку глави держави. Які пісні звучатимуть на заході – читайте далі.

Підготовка до інавгурації Джозефа Байдена триває. Церемонія цього року відбудеться з особливим розмахом, проте американці зможуть спостерігати за нею лише в онлайн-режимі. Напередодні урочистої події у мережі опублікували список популярних треків, які будуть звучати під час інавгурації. Їх можна послухати на YouTube Music.

Читайте також Іванка Трамп прийняла запрошення на інавгурацію Байдена і посварилась з батьком: деталі

Відомо, що 20 січня на інавгурації Байдена звучатимуть 46 хітів різних виконавців. Таке число організатори вибрали невипадково, адже саме Джозефа Байдена обрали 46-м президентом Сполучених Штатів Америки.

Президентський плейлист на інавгурацію

Над добіркою треків працював репер і продюсер DJ D-Nice та лейбл The Raedio. Окремо обирали пісні для першої леді, віце-президентки та її чоловіка.

До президентського плейлиста увійшли хіти Дуа Ліпи, SZA, Бейонсе і Vampire Weekend, Стіві Вандера, Earth, Wind & Fire, Bob Marley & The Wailers та інші. Подейкують, що Байден виходитиме на сцену під трек Bruce Springsteen – We Take Care of Our Own.

Також на інавгурації національний гімн виконає співачка Леді Гага і зі спеціальною програмою виступить Дженніфер Лопес.