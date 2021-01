В среду, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена. Известно, что на торжественную церемонию пригласили всемирно известных артистов, которые выступят в поддержку главы государства. Какие песни будут звучать на мероприятии – читайте далее.

Подготовка к инаугурации Джозефа Байдена продолжается. Церемония в этом году состоится с особым размахом, однако американцы смогут наблюдать за ней только в онлайн-режиме. Накануне торжественного события в сети опубликовали список популярных треков, которые будут звучать во время инаугурации. Их можно послушать на YouTube Music.

Известно, что 20 января на инаугурации Байдена будут звучать 46 хитов разных исполнителей. Такое число организаторы выбрали неслучайно, ведь Джозефа Байдена избрали 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Президентский плейлист на инаугурацию

Над подборкой треков работал рэпер и продюсер DJ D-Nice и лейбл The Raedio. Отдельно выбирали песни для первой леди, вице-президента и ее мужа.

В президентский плейлист вошли хиты Дуа Липы, SZA, Бейонсе и Vampire Weekend, Стиви Уандера, Earth, Wind & Fire, Bob Marley & The Wailers и другие. Поговаривают, что Байден будет выходить на сцену под трек Bruce Springsteen – We Take Care of Our Own.

Также на инаугурации национальный гимн исполнит певица Леди Гага и со специальной программой выступит Дженнифер Лопес.