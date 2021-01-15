Донька Дональда Трампа Іванка прийняла запрошення від Джо Байдена на його інавгурацію. Через це вона розлютила батька, тому вони посварилися.

У Вашингтоні на 20 січня запланована інавгурація обраного президента США Джо Байдена. Запрошеними гостями стануть відомі зірки та впливові політики. Серед них – донька Дональда Трампа. Про це повідомляє видання The Mirror.

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Іванка Трамп прийняла запрошення на інавгурацію Байдена

Варто зазначити, що Дональд Трамп відмовився прийняти запрошення на інавгурацію, тоді як його донька та радниця – погодилась відвідати захід. Видання повідомило, що це розлютило Трампа і той посварився з Іванкою.

Ймовірно, що Іванка Трамп не хотіла відмовлятися від запрошення тому, що вона хоче надалі розвивати політичну кар'єру. Через імпічмент батька та негативні відгуки про його коло Іванка не хоче, щоб це повпливало на її репутацію.

Видання також додало, посилаючись на джерела, що Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером та дітьми планують переїхати до Флориди. Подружжя купило ділянку в Маямі, вартістю 30 мільйонів доларів.

Подружжя планує побудувати будинок на острові Індіан-Крік, який називають "бункером мільярдерів". Це місце зручне для сім'ї Іванки, бо недалеко є приватна резиденція батька.