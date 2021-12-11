Іменинник "голодної туси" повернувся: що відбувається в житті блогера Заліска

Минуло 2 тижні від вечірки в День пам'яті жертв Голодомору, яку блогери організували у Львові. Іменинник Олександр Заліско повернувся в інстаграм і розповів, як провів цей час.

Минулого тижня Олександра госпіталізували. Причиною цього став стрес, який він отримав після гучного дня народження, яке організував у траурний день. Тепер Заліско вийшов на зв'язок з прихильниками й розповів, що за цей час схуд на 2 кілограми й відновлював здоров'я.

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Олександр Заліско повернувся в інстаграм

Після скандалу навколо цієї вечірки більшість відомих брендів відмовилися від співпраці з блогером. Олександр розповів, що зараз залишилися одиниці, які не розірвали контракти: "Ціную це. Але і повністю розумію перших, бо все має свої наслідки".

У бік блогера все ще є негативні коментарі, однак не так багато, як було після "голодної туси". Олександр намагається не сприймати їх близько до серця, оскільки через хвилювання нещодавно опинився в лікарні.

Також цей скандал показав йому, хто з блогерів є справжніми друзями, а хто лише вдавав дружбу: "Цей етап показав, хто є хто. Хтось підтримував, переживав, телефонував, писав, їхав до мене. Хтось просто відсиджувався. А хтось ще й радів з цього і хотів "нажитись", або швидко "перевзувався". Добре, що була можливість побачити цих людей "справжніми".

Олександр Заліско про життя після "голодної туси" / Скриншоти інстаграм-сторіз блогера