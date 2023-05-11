"Переживав війну в селі": що відомо про 14-річного Сашка, який знявся у кліпі Imagine Dragons

Imagine Dragons презентували кліп на пісню Crushed та присвятили його Україні. У відео знявся Сашко з Миколаївщини: росіяни зруйнували його селище та будинок.

Олександру Згурському 14 років: лише в один день він став відомим на величезну аудиторію. Підліток, що родом із селища Новогригорівка, що на Миколаївщині, знявся у кліпі Imagine Dragons.

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Історія Сашка, який знявся у кліпі Imagine Dragons

10 травня гурт Imagine Dragons презентував кліп на пісню Crushed, у якому зображена Новогригорівка. У відео Сашко гуляє зруйнованим містом, щоб привернути увагу світу до трагедій, що щодня стаються в Україні. Разом з тим, популярність для хлопця стала сюрпризом.

Багато людей побачить кліп, може, це на добре, почнуть приїжджати якісь інвестори, щоб відремонтувати село чи школу, щоб люди могли повернутися сюди та жити,

– поділився Олександр.

"Почали відомі тіктокери, усі відмічати мене. Неочікувано так було, бо я не знав, що цей кліп опублікували. Він мені трошки пізніше написав, і я був в шоку звичайно, що всі відмічають, усі підписуються. Учора заходжу до Інстаграму і бачу, що багато друзів почали мене відмічати під кліпом, багато відомих людей, також цей гурт".

Як відбувалися зйомки

За словами юнака, спершу він відмовився від зйомок. Але потім подумав, що це може допомогти привернути увагу до селища та його зруйнованого будинку.

"Приїхав один з Америки, фотограф і співак він, і запропонував знятися мені у цьому кліпі. Я спочатку не хотів, потім він розповів, що я можу стати відомим, що до мене можуть приїхати волонтери, допомогти будинок відремонтувати, тому я потім погодився".

І ми, мабуть, десь тиждень знімали цей кліп, бо то дощ, то вітер, то мене не було, бо я ще їздив, тут світла не було, навчатися. Потім як вже потепліло, приїхали волонтери й допомогли, і профнастил дали, і трохи лісу.

Imagine Dragons – Crushed: дивіться відео онлайн

Росіяни понищили будинок та школу

Сашко розповів, що його дім пошкодили російські снаряди: "Переживав війну я тут в селі, потім як почалися масовані обстріли по селу я виїхав, а потім вже коли повернувся восени, побачив, що будинок зруйнований. Пошкоджено дах, прильоти були, як тут прибирав, то побачив, що з мінометів".



Сашко біля свого дому / Фото Єлизавети Кротик, Суспільне Миколаїв

Окупанти понищили і школу Сашка, яку він зовсім скоро закінчить. Будівля теж фігурує у кліпі американських музикантів.

У цій школі я провчився майже 9 років, ще залишилося мені три тижні і випускний. Школа дуже побита. Я коли приїхав сюди, збирали суботники, аби вберегти якісь меблі. В середину школи усе затікає, діра у стіні. Хотілось, аби цю школу відремонтували, коли буду дорослим, аби приїжджати сюди й мої діти могли б тут навчатися, щоб хтось допоміг відремонтувати,

– поділився хлопець.



Сашко біля свого дому / Фото Єлизавети Кротик, Суспільне Миколаїв

Олександр зізнався, що мріє вивчитися на електрика та повернутись до Новогригорівки: щоб жити і працювати на рідній землі.