Imagine Dragons повертаються на НСК "Олімпійський": коли гурт виступить в Києві
Джерело:Concert.ua
Популярний американський гурт Imagine Dragons повернеться в Київ і виступить на НСК "Олімпійському". Концерт музикантів запланований на 3 червня 2022 року. Продаж квитків стартує 5 листопада.
У столиці України колектив презентує новий альбом, який вийшов у вересні 2021 року. Наразі невідомо, скільки коштів доведеться викласти, щоб послухати світових зірок наживо.
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Imagine Dragons повертаються в Україну
Гурт дасть концерт в Києві в рамках туру Mercury World Tour, з яким виступить в різних містах Європи.
Продаж квитків стартуватиме 5 листопада, однак учасники фан-клубу гурту зможуть придбати квитки з 2 по 4 листопада за спеціальним промокодом.
Також організатори потішать палких фанатів VIP-пакетами, в яких буде ранній вхід, доступ до ексклюзивних зон і подарунки.
Європейський тур Imagine Dragons / Фото з інстаграму гурту
Що відомо про Imagine Dragons
- Колектив створили у 2008 році в Лас-Вегасі.
- Склад гурту: вокаліст Ден Рейнольдс, гітарист Вейн Сермон, басист і клавішник Бен МакКі, барабанщик Ден Платцман.
- Прем'єра треку It's Time принесла Imagine Dragons неабияку популярність.
- Журнал Billboard назвав гурт найяскравішими новими зірками 2013 року.
- Колектив є володарем численних музичних нагород: American Music Award (3 рази), Billboard Music Awards (5 разів), Греммі (1 раз), World Music Award (1 раз).
- Загалом у всьому світі продали 35 мільйонів копій платівок гурту (з них 12 мільйонів у США).
- У 2019 році Imagine Dragons заявляли, що беруть перерву у творчості, однак тепер повертаються й знову тішитимуть мільйони шанувальників.
Дані зібрані на основі Вікіпедії
Imagine Dragons повертаються в Україну / Фото з інстаграму Open.ua