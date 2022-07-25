У червні співзасновник Google Сергій Брін оголосив, що розлучається з дружиною. Днями в американських ЗМІ написали, що причиною цього розриву став Ілон Маск.
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Сергій Брін розлучається з дружиною
У виданні Wall Street Journal журналісти, посилаючись на власні джерела, написали, що Сергій Брін розлучається через роман його дружини Ніколь Шанахан з Ілоном Маском.
За їхніми даними, винахідник познайомився з Ніколь у грудні 2021 року на фестивалі Art Basel. Тоді ж між ними начебто виникли романтичні почуття. На той час Сергій жив разом з дружиною, але вони вже прийняли рішення розійтись.
Джерела видання також повідомили, що на вечірці на початку 2022 року "Ілон Маск впав на одне коліно перед Бріном і попросив у нього вибачення за провину, благаючи про прощення". Тоді Сергій начебто його пробачив, але обмежив контакти з ним.
Ілон Маск заперечує роман
На статтю видання мільярдер Ілон Маск вже відреагував у своєму твітері. Він спростував всю інформацію та засумнівався у компетентності журналістів Wall Street Journal.
Це повна нісенітниця. Ми з Сергієм друзі і минулої ночі були разом на вечірці! Я бачив Ніколь всього два рази за три роки, обидва рази в компанії багатьох людей. Нічого романтичного,
– підкреслив винахідник.
"У мене навіть не було сексу цілу вічність. Я працюю божевільну кількість часу, так що у мене просто не так багато часу для інтрижок", – написав Маск.