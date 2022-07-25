У червні співзасновник Google Сергій Брін оголосив, що розлучається з дружиною. Днями в американських ЗМІ написали, що причиною цього розриву став Ілон Маск.

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Сергій Брін розлучається з дружиною

У виданні Wall Street Journal журналісти, посилаючись на власні джерела, написали, що Сергій Брін розлучається через роман його дружини Ніколь Шанахан з Ілоном Маском.

За їхніми даними, винахідник познайомився з Ніколь у грудні 2021 року на фестивалі Art Basel. Тоді ж між ними начебто виникли романтичні почуття. На той час Сергій жив разом з дружиною, але вони вже прийняли рішення розійтись.

Додамо, що в офіційних документах про розлучення датою розриву вказане 15 грудня. Тоді як причина – "непримиренні розбіжності". Вважалося, що Сергій та Ніколь розійшлись через різні позиції щодо виховання доньки.

Джерела видання також повідомили, що на вечірці на початку 2022 року "Ілон Маск впав на одне коліно перед Бріном і попросив у нього вибачення за провину, благаючи про прощення". Тоді Сергій начебто його пробачив, але обмежив контакти з ним.

Ілон Маск заперечує роман

На статтю видання мільярдер Ілон Маск вже відреагував у своєму твітері. Він спростував всю інформацію та засумнівався у компетентності журналістів Wall Street Journal.

Це повна нісенітниця. Ми з Сергієм друзі і минулої ночі були разом на вечірці! Я бачив Ніколь всього два рази за три роки, обидва рази в компанії багатьох людей. Нічого романтичного,

– підкреслив винахідник.

"У мене навіть не було сексу цілу вічність. Я працюю божевільну кількість часу, так що у мене просто не так багато часу для інтрижок", – написав Маск.

Зауважимо, нещодавно світові стала відома інша інформація про особисте життя Ілона Маска. З'явились чутки, що у нього в листопаді 2021 народились двійнята від керівниці компанії Neuralink Шивон Зіліс.