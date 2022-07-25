В июне соучредитель Google Сергей Брин объявил, что расстается с супругой. На днях в американских СМИ написали, что причиной этого разрыва стал Илон Маск.
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Сергей Брин расстается с женой
В издании Wall Street Journal журналисты, ссылаясь на собственные источники, написали, что Сергей Брин расстается из-за романа его жены Николь Шанахан с Илоном Маском.
По их данным, изобретатель познакомился с Никольом в декабре 2021 года на фестивале Art Basel. Тогда же между ними вроде бы возникли романтические чувства. К тому времени Сергей жил вместе с женой, но они уже приняли решение разойтись.
Источники издания также сообщили, что на вечеринке в начале 2022 года "Илон Маск упал на одно колено перед Брином и попросил у него прощения за вину, умоляя о прощении". Тогда Сергей вроде бы его простил, но ограничил контакты с ним.
Илон Маск отрицает роман
На статью издания миллиардер Илон Маск уже отреагировал в своем твиттере. Он опроверг всю информацию и усомнился в компетентности журналистов Wall Street Journal.
Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке! Я видел Николь всего два раза в три года, оба раза в компании многих людей. Ничего романтического,
– подчеркнул изобретатель.
"У меня даже не было секса целую вечность. Я работаю безумное количество времени, так что у меня просто не так много времени для интрижек", – написал Маск.