В июне соучредитель Google Сергей Брин объявил, что расстается с супругой. На днях в американских СМИ написали, что причиной этого разрыва стал Илон Маск.

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Сергей Брин расстается с женой

В издании Wall Street Journal журналисты, ссылаясь на собственные источники, написали, что Сергей Брин расстается из-за романа его жены Николь Шанахан с Илоном Маском.

По их данным, изобретатель познакомился с Никольом в декабре 2021 года на фестивале Art Basel. Тогда же между ними вроде бы возникли романтические чувства. К тому времени Сергей жил вместе с женой, но они уже приняли решение разойтись.

Добавим, в официальных документах о разводе датой разрыва указано 15 декабря. Тогда как причина – "непримиримые разногласия". Считалось, что Сергей и Николь разошлись из-за разных позиций по воспитанию дочери.

Источники издания также сообщили, что на вечеринке в начале 2022 года "Илон Маск упал на одно колено перед Брином и попросил у него прощения за вину, умоляя о прощении". Тогда Сергей вроде бы его простил, но ограничил контакты с ним.

Илон Маск отрицает роман

На статью издания миллиардер Илон Маск уже отреагировал в своем твиттере. Он опроверг всю информацию и усомнился в компетентности журналистов Wall Street Journal.

Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке! Я видел Николь всего два раза в три года, оба раза в компании многих людей. Ничего романтического,

– подчеркнул изобретатель.

"У меня даже не было секса целую вечность. Я работаю безумное количество времени, так что у меня просто не так много времени для интрижек", – написал Маск.

Отметим, недавно миру стала известна другая информация о личной жизни Илона Маска. Появились слухи, что у него в ноябре 2021 года родились близнецы от руководительницы компании Neuralink Шивон Зилис.