Пролетіло 8 ракет над склом автівки, – Ілона Гвоздьова згадала, де була 24 лютого

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова згадала початок війни та її перші дні. Вона розповіла, яким для неї було 24 лютого, і що вона робила у цей день.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова відповіла на запитання підписників. Зірка поділилась, як провела 24 лютого.

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Ілона Гвоздьова згадала 24 лютого

Танцівниця поділилась, що запам'ятала ранок початку повномасштабного вторгнення назавжди. Тоді над її автівкою пролетіло 8 ракет.

Ранок 24.02 запам'ятала назавжди: пролетіло над лобовим склом моєї автівки вісім ракет. Приїхали до батьків і одразу думали про оборону села, готували підвальне приміщення,

– згадала Ілона Гвоздьова.

"Були жахливі відчуття, ще два-три тижні взагалі не могла повірити в те, що до нашої країни прийшла війна. Але не розгубилася".



Ілона Гвоздьова про 24 лютого / Фото з інстаграм-сторіз

Як Ілоні Гвоздьовій у перші дні зруйнували будинок

На 8 день війни в Україні Ілона Гвоздьова повідомила, що її дому більше немає. Ракета прилетіла в мирний район з цивільними, де немає стратегічних об'єктів. Сім'я Ілони, на щастя, не постраждала. "Ми живі, будинок відбудуємо й повільно, але впевнено закатаємо в новий фундамент усіх, хто прийшов на нашу землю", – казала зірка.

Згодом танцівниця розповіла, що ремонт будинку може обійтися у велику суму. Ще в червні Ілона зізнавалась, що батьки вже витратили 5 – 10 тисяч доларів (приблизно 150 – 300 тисяч гривень), що є лише частиною.