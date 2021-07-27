Ілона Гвоздьова заявила, що не братиме участь у "Танцях з зірками"

Успішна українська танцівниця Ілона Гвоздьова приголомшила новиною. Вона зізналась, що більше не вийде на паркет шоу "Танці з зірками".

У той час, коли майже кожного дня стають відомими імена учасників нового сезону "Танців з зірками", одна з найуспішніших танцівниць проєкту оголосила про те, що покидає шоу. Ілона Гвоздьова оголосила, що більше не змагатиметься на паркеті.

До теми Учасницею нового сезону "Танців з зірками" стала зірка "Жіночого кварталу"

Ілона Гвоздьова назавжди покинула "Танці з зірками"

Про це знаменитість оголосила у новому дописі у своєму блозі в інстаграмі.

Ось і підійшла до кінця моя танцювальна історія довжиною в 4 роки! Щоразу виходячи на сцену, я проживала маленьке життя своїх героїнь, кожен мій зірковий партнер був по-своєму прекрасним і гідним перемоги, кожен танець я присвячувала Вам, мої дорогі глядачі,

– зізналась танцівниця.

Ілона Гвоздьова додала, що за час участі в шоу вона намагалась віддавати всю себе улюбленій справі. Вона по-новому розкривала особистість своїх партнерів-учасників, навчала їх і дарувала свято глядачам.

"Прийшов час йти далі, відкривати тепер нову себе, виходити за рамки танцівниці й шукати себе...

Я відчуваю, що можу бути більше, ніж просто танцівниця, хочу більшого, ніж просто танцювати на сцені, прийшов час відкривати свої нові сторони, а не тільки своїх партнерів. Я розумію, що незамінних артистів не буває, але є неповторні і я хочу бути в їх числі!" – заявила зірка.

Ілона подякувала проєкту та продюсеру Завадюку за те, що повірили в неї. Вона висловила вдячність колегам, близьким, які були поруч та підтримували.

Дякую мені за мене! Дякую вам, мої дорогі й улюблені глядачі за любов, віру і визнання. Я буду сумувати… Книга "Танці з зірками" станцьована, погасли софіти, завіса закрита…

– підсумувала Гвоздьова.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Ілона Гвоздьова у "Танцях"