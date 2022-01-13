Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова вже декілька років поспіль бере участь у телевізійному проєкті "Танці з зірками". Цьогоріч її запросили як хореографа-постановника на грузинське танцювальне шоу, і танцівниця поставила одразу п’ять танців для ефіру. Проте довга розлука з сім’єю змусили Ілону задуматись про завершення кар’єри, адже тепер вона в першу чергу мама.

Цікаво: Головна хейтерка "Танців" Ілона Гвоздьова зізналась, чи боїться втратити роботу на телебаченні

Гвоздьовій сподобались грузинські "Танці..."

Українська версія шоу "Танці з зірками" закінчилася ще у листопаді, а от в Грузії десятий сезон – у самому розпалі. Режисером-постановником грузинського проєкту є колишній партнер та колега Ілони Гвоздьової Євген Карякін. Танцівниця створила постановку в африканському стилі, яка відкривала ефір, індійський танець, ча-ча-ча, вальс та український народний танець для однієї з пар.



Гвоздьова стала хореографом на грузинських "Танцях з зірками" / Скриншоти з інстаграм-сторіс Карякіна

Перші враження дуже приємні і від країни, і від шоу, і від учасників загалом. Як глядачеві мені сподобалися стосунки учасників усередині шоу, підхід до роботи, щоденники та візитки. Усе так по-доброму, відкрито, щиро і без скелетів у шафі. Судді кажуть доречні зауваження, досить жорстко судять, але, як на мене, справедливо. Подобається, що музика в оригіналі, журі коментують усе так, як душа бажає, а учасники гідно сприймають критику,

– коментує грузинське шоу Ілона.

Проте найважчою для Ілони Гвоздьової була розлука з сім’єю. Найприємнішим моментом за цей місяць для неї став приїзд чоловіка. За період розлуки Ілона задумалась, чи правильно вона розставила свої пріоритети. Тому можливо це стане кроком для завершення танцювальної кар’єри жінки.



Ілона Гвоздьова натякнула на завершення танцювальної кар'єри / Фото з інстаграм-сторіс

"Ніщо не замінить твою сім'ю, сміх твоїх дітей, їхні обійми, очі, сповнені любов'ю та їхнє тепло. Жодна робота та гроші не зможуть заповнити цю порожнечу. Тут я зрозуміла, що тепер я вже більше мама та дружина, ніж жінка-кар'єра!" – зізналася Гвоздьова в інстаграмі. Вона вважає, що для себе особисто досягла багато, а тепер хоче "спокійно радіти успіхам своїх дітей та надихати чоловіка".

Автор: Соломія Борух