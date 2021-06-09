Нещодавно українська танцівниця Ілона Гвоздьова опублікувала відео в тіктоку. У коментарях під цим роликом безліч користувачів мережі написали про "маленькі груди" зірки. Вона у відповідь відреагувала емоційно.

До слова Після секс-скандалу Армі Гаммер відправився у реабілітаційний центр

Ілона Гвоздьова відповіла хейтерам

Танцівниця опублікувала допис, де прокоментувала коментарі підписників.

Так, у мене невеликі груди, зауважте, саме груди, а не цицьки, по-друге, я все життя займаюся спортом, і навантаження позначаються на тілі, по-третє, я мама двох прекрасних дітей, кохана дружина і реалізована жінка. Я не прагну бути черговою інстабарбі чи бути в рамках якогось формату,

– наголосила знаменитість.

Ілона Гвоздьова додала, що вважає своє тіло прекрасним після двох пологів, виглядає на 25 років у 32, а також знає, як зробити чоловіка щасливим, і груди грають тут далеко не першу роль. Вона підкреслила, що подобається собі.

Читаючи такі слова на свою адресу, вони мене не чіпляють, але… засмучує і шалено пригнічує інше. Всі ці коментарі пишуть жінки й дівчата, які колись будуть матерями, у яких колись будуть або є діти,

– висловилась хореографиня.

"Страшно те, що в нашій країні так багато заздрісних, пригноблених і озлоблених жінок, які не мають навіть мінімального виховання і шкода, що їхні батьки не змогли їм прищепити правильні звички й розвинути в них якості, які б характеризували їх як повноцінних, дорослих, адекватних, впевнено і реалізованих за життя людей, а головне щасливих. На питання: "Де ваші цицьки?" хочеться запитати: "Де ваші мізки?" – підсумувала зірка.

До публікації Ілона Гвоздьова додала світлину, де продемонструвала розкішне тіло у коричневому купальнику.