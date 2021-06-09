Недавно украинская танцовщица Илона Гвоздева опубликовала видео в тиктоке. В комментариях под этим роликом множество пользователей сети написали о "маленькой груди" звезды. Она в ответ отреагировала эмоционально.

К слову После секс-скандала Арми Хаммер отправился в реабилитационный центр

Илона Гвоздева ответила хейтерам

Танцовщица опубликовала сообщение, где прокомментировала комментарии подписчиков.

Да, у меня небольшая грудь, заметьте, именно грудь, а не сиськи, во-вторых, я всю жизнь занимаюсь спортом, и нагрузки сказываются на теле, в-третьих, я мама двоих прекрасных детей, любимая жена и реализованная женщина. Я не стремлюсь быть очередной инстабарби или быть в рамках какого-то формата,

– подчеркнула знаменитость.

Илона Гвоздева добавила, что считает свое тело прекрасным после двух родов, выглядит на 25 лет в 32, а также знает, как сделать мужчину счастливым, и грудь играет здесь далеко не первую роль. Она подчеркнула, что нравится себе.

Читая такие слова в свой адрес, они меня не цепляют, но... огорчает и безумно удручает другое. Все эти комментарии пишут женщины и девушки, которые когда-то будут матерями, у которых когда-то будут или есть дети,

– высказалась хореограф.

"Страшно то, что в нашей стране так много завистливых, угнетенных и озлобленных женщин, у которых нет даже минимального воспитания и жаль, что их родители не смогли им привить правильные привычки и развить в них качества, которые бы характеризовали их как полноценных, взрослых, адекватных, уверенных и реализованных за жизнь людей, а главное счастливых. На вопрос: "Где ваши сиськи?" хочется спросить:" Где ваши мозги?" – подытожила звезда.

К публикации Илона Гвоздева добавила фотографию, где продемонстрировала роскошное тело в коричневом купальнике.