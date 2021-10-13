Ілона Гвоздьова розповіла, чому не спілкується з Володимиром Остапчуком
Джерело:"Зірковий шлях"
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова активно веде інстаграм-блог, де підписана на багатьох зірок шоу-бізнесу. Однак Володимира Остапчука в цьому списку немає, адже знаменитості не спілкуються. За словами хореографині, все тому, що їхні світогляди значно відрізняються.
Ще раніше Ілона Гвоздьова зізнавалась, що є "блогеркою, яка трохи танцює". Адже більшу частину її заробітку приносить саме сторінка в інстаграмі. Там танцівниця спілкується з зірками та викладає різноманітні фото.
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Чому Гвоздьова відписана від Остапчука
Ілона Гвоздьова у списку "друзів" має багатьох українських знаменитостей: Олену Шоптенко, Влада Яму, Олю Цибульську, Дашу Астаф'єву та інших. Однак є відома людина, з якою хореографиня не дружить.
У друзях в мене точно нема Володимира Остапчука. Бо, мені здається, в нас дуже різні погляди на життя, на якісь відносини між людьми. Це та людина, яку я поважаю за його творчі здібності. Він дуже талановитий ведучий. Але його людські якості розбіжні з моїм уявленням,
– підкреслила зірка.
Ілона Гвоздьова додала, що її з телеведучим об'єднує тільки робочі стосунки. Вони вітаються, але не зберігають теплих відносин.
"Ми не спілкуємося, але на концерті ми бачилися і привіталися. Просто ми не друзі. Ми спілкуємось, якщо це стосується роботи, але якщо казати про якісь теплі дружні стосунки, у нас таких нема", – додала переможниця "Танців з зірками".
Ілона Гвоздьова та Володимир Остапчук / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової
Що відомо про скандал між Остапчуком та Гвоздьовою
- У 2019 році зірки брали участь у "Танцях з зірками" як пара. Вони покинули шоу за крок до фіналу. Тоді Ілона Гвоздьова натякала, що Володимир перестав працювати в команді й зосередився лише над перемогою.
- Стосунки між танцівницею та ведучим погіршило те, що у період шоу Остапчук оголосив про розлучення з дружиною, Оленою Войченко. Це нібито заплямувало репутацію Ілони, адже преса запідозрила, що саме вона є розлучницею.
- Хореографиня усіляко підтримувала Олену Войченко та негативно висловлювалась про Володимира Остапчука. Кілька місяців тому вона зізналась, що її чоловік "хотів набити пику" ведучому, адже через нього сім'я Гвоздьової начебто вплуталась у скандал.