Ілона Гвоздьова привітала сина з першим днем народження: чуттєві фото з сімейного архіву
Джерело:інстаграм Ілони Гвоздьової
Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова рік тому стала мамою вдруге. Сьогодні, 11 жовтня, її син Домінік святкує день народження. Зірка поділилась зворушливими фото малюка.
Успішна українська танцівниця Ілона Гвоздьова виховує двох дітей з чоловіком Іваном – доньку Валерію та сина Домініка. У понеділок, 11 жовтня, вона святкує день народження сина.
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Сину Ілони Гвоздьової – 1 рік
Домініку 11 жовтня виповнився 1 рік, тож це його перший день народження. Зірка привітала малюка на своїй сторінці в інстаграмі. Вона звернулась до сина у зворушливому дописі.
Рідний наш синок, ще недавно мама носила тебе під серцем в животі, а вже сьогодні ми відзначаємо твій перший рік життя. Спасибі тобі, моє янголятко, що саме я твоя мама, бути мамою сина – це щастя. Бажаю тобі бути здоровим і щасливим,
– написала Ілона Гвоздьова.
Також танцівниця опублікувала миловидні фото з сімейного архіву. Вона показала знімки, де позувала вагітною, поділилась кадрами з пологів та після них.
Ілона Гвоздьова з сином / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової
Друге материнство Ілони Гвоздьової
- 11 жовтня 2020 року, в одній з київських приватних лікарень, Ілона Гвоздьова народила сина. Про особливий стан зірки стало відомо у травні.
- Хореографиня назвала хлопчика на честь Домініканських островів – Домініком, оскільки саме там відбулось зачаття другої дитини.
- Переможниця "Танців з зірками" недовго відновлювалась після пологів, а тому вже через місяць почала танцювати.
- Через 5 місяців після появи сина на світ, Ілона Гвоздьова показала його обличчя. Вона оприлюднила кадри з чуттєвої фотозйомки.
- Також син Ілони Гвоздьової встиг побувати за кордоном. Ілона Гвоздьова з сім'єю відпочивала в Єгипті.