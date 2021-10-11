Ілона Гвоздьова привітала сина з першим днем народження: чуттєві фото з сімейного архіву

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова рік тому стала мамою вдруге. Сьогодні, 11 жовтня, її син Домінік святкує день народження. Зірка поділилась зворушливими фото малюка.

Успішна українська танцівниця Ілона Гвоздьова виховує двох дітей з чоловіком Іваном – доньку Валерію та сина Домініка. У понеділок, 11 жовтня, вона святкує день народження сина.

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Сину Ілони Гвоздьової – 1 рік

Домініку 11 жовтня виповнився 1 рік, тож це його перший день народження. Зірка привітала малюка на своїй сторінці в інстаграмі. Вона звернулась до сина у зворушливому дописі.

Рідний наш синок, ще недавно мама носила тебе під серцем в животі, а вже сьогодні ми відзначаємо твій перший рік життя. Спасибі тобі, моє янголятко, що саме я твоя мама, бути мамою сина – це щастя. Бажаю тобі бути здоровим і щасливим,

– написала Ілона Гвоздьова.

Також танцівниця опублікувала миловидні фото з сімейного архіву. Вона показала знімки, де позувала вагітною, поділилась кадрами з пологів та після них.

Ілона Гвоздьова з сином / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової

Друге материнство Ілони Гвоздьової