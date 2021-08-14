Ілона Гвоздьова привітала чоловіка з 7 річницею шлюбу: фото

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван Хомячук святкують 7 річницю шлюбу. З нагоди свята зірка чуттєво привітала коханого й показала кадри з весільної фотосесії.

Успішна українська танцівниця Ілона Гвоздьова та Іван Хомячук одружилися у 2014 році. У суботу, 14 серпня, вони святкують річницю весілля.

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Ілона Гвоздьова привітала чоловіка з річницею

Зірка поділилась, що з майбутнім чоловіком зустрілась у метро 13 років тому. Через 6 років вони одружилися. Згодом у них народилися донька Валерія та син Домінік.

З нагоди річниці шлюбу танцівниця опублікувала неймовірні фото з весільної фотосесії. Однак вони зроблені не 7 років тому. Ймовірно, одного разу подружжя вирішило відтворити церемонію шлюбу й влаштувати розкішну фотозйомку.

Одного разу зустріч в метро стала фатальною і доленосною, з того часу пройшло 13 років, з них 7 років офіційно в шлюбі. Рідний мій, люблю тебе просто так і назавжди, твоя дружина, коханка, подруга,

– написала Ілона Гвоздьова.



Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото з інстаграму зірки



Ілона Гвоздьова в образі нареченої / Фото з інстаграму зірки

Історія кохання Гвоздьової та Хомячука

Хореографиня рідко розповідала про свої стосунки з Іваном Хомячуком. Та раніше вона ділилась, що 2008 року переїхала з Дніпра до Києва, де почала навчатись в університеті. Тоді дівчина багато працювала. Вперше вона зустріла Івана на станції метро "Лісова".

Ілона Гвоздьова зізналась, що її майбутній чоловік тоді проїхав свою станцію для того, аби запросити дівчину на чай. За словами Івана, йому дуже сподобалась фігура дівчини.

Також зірка розповідала, що за стільки років стосунків багато що пережила в парі з Хомячуком: прогулянки ночами, побачення, сварки, розставання, примирення, орендовані квартири, життя з батьками чоловіка і весілля.



Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото з інстаграму зірки