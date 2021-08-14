Успешная украинская танцовщица Илона Гвоздева и Иван Хомячук поженились в 2014 году. В субботу, 14 августа, они празднуют годовщину свадьбы.

Читайте также Тина Кароль показала архивное фото с покойным мужем в его день рождения

Илона Гвоздева поздравила мужа с годовщиной

Звезда поделилась, что с будущим мужем встретилась в метро 13 лет назад. Через 6 лет они поженились. Впоследствии у них родились дочь Валерия и сын Доминик.

По случаю годовщины брака танцовщица опубликовала невероятные фото с свадебной фотосессии. Однако они сделаны не 7 лет назад. Вероятно, однажды супруги решили воспроизвести церемонию брака и устроить роскошную фотосъемку.

Однажды встреча в метро стала роковой и судьбоносной, с тех пор прошло 13 лет, из них 7 лет официально в браке. Родной мой, люблю тебя просто так и навсегда, твоя жена, любовница, подруга,

– написала Илона Гвоздева.



Илона Гвоздева с супругом / Фото из инстаграма звезды



Илона Гвоздева в образе невесты / Фото из инстаграма звезды

История любви Гвоздевой и Хомячука

Хореограф редко рассказывала о своих отношениях с Иваном Хомячуком. И ранее она делилась, что в 2008 году переехала из Днепра в Киев, где начала учиться в университете. Тогда девушка много работала. Впервые она встретила Ивана на станции метро "Лесная".

Илона Гвоздева призналась, что ее будущий муж тогда проехал свою станцию ​​для того, чтобы пригласить девушку на чай. По словам Ивана, ему очень понравилась фигура девушки.

Также звезда рассказывала, что за столько лет отношений многое пережила в паре с Хомячуком: прогулки по ночам, свидания, ссоры, расставания, примирения, арендованные квартиры, жизнь с родителями мужа и свадьбу.



Илона Гвоздева с супругом / Фото из инстаграма звезды