Успішна українська танцівниця Ілона Гвоздьова та Іван Хомячук одружилися у 2014 році. У суботу, 14 серпня, вони святкують річницю весілля.
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Ілона Гвоздьова привітала чоловіка з річницею
Зірка поділилась, що з майбутнім чоловіком зустрілась у метро 13 років тому. Через 6 років вони одружилися. Згодом у них народилися донька Валерія та син Домінік.
З нагоди річниці шлюбу танцівниця опублікувала неймовірні фото з весільної фотосесії. Однак вони зроблені не 7 років тому. Ймовірно, одного разу подружжя вирішило відтворити церемонію шлюбу й влаштувати розкішну фотозйомку.
Одного разу зустріч в метро стала фатальною і доленосною, з того часу пройшло 13 років, з них 7 років офіційно в шлюбі. Рідний мій, люблю тебе просто так і назавжди, твоя дружина, коханка, подруга,
– написала Ілона Гвоздьова.
Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото з інстаграму зірки
Ілона Гвоздьова в образі нареченої / Фото з інстаграму зірки
Історія кохання Гвоздьової та Хомячука
- Хореографиня рідко розповідала про свої стосунки з Іваном Хомячуком. Та раніше вона ділилась, що 2008 року переїхала з Дніпра до Києва, де почала навчатись в університеті. Тоді дівчина багато працювала. Вперше вона зустріла Івана на станції метро "Лісова".
- Ілона Гвоздьова зізналась, що її майбутній чоловік тоді проїхав свою станцію для того, аби запросити дівчину на чай. За словами Івана, йому дуже сподобалась фігура дівчини.
- Також зірка розповідала, що за стільки років стосунків багато що пережила в парі з Хомячуком: прогулянки ночами, побачення, сварки, розставання, примирення, орендовані квартири, життя з батьками чоловіка і весілля.
Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото з інстаграму зірки