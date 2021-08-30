Ілона Гвоздьова потрапила під ураган у Тунісі: моторошні відео

Минулого тижня Ілона Гвоздьова відправилась у романтичну відпустку з чоловіком. Подружжя обрало країну в Північній Африці – Туніс. В останній день відпочинку їх накрив сильний ураган. На щастя, негода застала пару в готелі.

Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова вперше за три роки поїхала за кордон лише з чоловіком, без дітей. Оскільки коханий танцівниці боїться довгих перельотів, вони обрали курорт неподалік – сонячний Туніс з теплим морем і чистим піском. Однак відпустка не обійшлась без конфузів.

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У день вильоту місто Сус, в якому відпочивала пара, накрила негода – дощ, град й ураган. Пориви вітру були наскільки потужними, що позносили в басейни стільці та шезлонги. На щастя, обійшлось без жертв. За словами танцівниці, вони з чоловіком відбулися "невеликими травмами".

Історія як і в усіх теплих країнах: ураган, дощ, а через секунду – яскраве сонце. Страшно опинитися в такій стихії,

– поділилась Ілона Гвоздьова.

Вона показала, що через 5 хвилин після жахливого урагану над комплексом було чисте красиве небо. До слова, зірку приємно вразили працівники готелю, які швидко взялись ліквідовувати наслідки негоди.

Ілона Гвоздьова потрапила під ураган у Тунісі / Відео з інстаграму танцівниці

Зазначимо, у Туніс Ілона Гвоздьова та Іван Хомячук відправились після святкування 7 річниці шлюбу. З нагоди мідного весілля вони влаштували розкішну фотосесію, для якої знову одягли вбрання наречених.