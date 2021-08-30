Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева впервые за три года поехала за границу только с мужем, без детей. Поскольку возлюбленный танцовщицы боится долгих перелетов, они выбрали курорт неподалеку – солнечный Тунис с теплым морем и чистым песком. Однако отпуск не обошелся без конфузов.

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В день вылета город Сус, в котором отдыхала пара, накрыла непогода – дождь, град и ураган. Порывы ветра были насколько сильными, что принесли в бассейны стулья и шезлонги. К счастью, обошлось без жертв. По словам танцовщицы, они с мужем отделались "небольшими травмами".

История, как и во всех теплых странах: ураган, дождь, а через секунду – яркое солнце. Страшно оказаться в такой стихии,

– поделилась Илона Гвоздева.

Она показала, что через 5 минут после ужасного урагана над комплексом было чистое красивое небо. К слову, звезду приятно поразили работники отеля, которые быстро взялись ликвидировать последствия непогоды.

Илона Гвоздева попала под ураган в Тунисе / Видео из инстаграма танцовщицы

Отметим, в Тунис Илона Гвоздева и Иван Хомячук отправились после празднования 7 годовщины брака. По случаю медной свадьбы они устроили роскошную фотосессию, для которой снова надели наряды молодоженов.