Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова оприлюднила нові фото з сином Домініком. Він мило усміхався на камеру, а тому зворушив мережу.

Переможниця шоу "Танці з зірками" та українська танцівниця Ілона Гвоздьова часто ділиться миловидними кадрами з сім'єю. Днями зірка показала сина Домініка.

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Фото Ілони Гвоздьової з сином

Танцівниця влаштувала невелику домашню фотосесію з кількамісячним сином. Ілона Гвоздьова позувала з Домініком на дивані, вона підіймала його догори та тримала за ручки. Помітно, що маленький син швидко розвивається, адже вже стоїть, хоч із допомогою зіркової матусі.

Танцівниця позувала перед камерою в домашньому вбранні. Вона постала в піжамному шовковому костюмі бузкового кольору. Зірка розпустила волосся та вклала його рівно. На обличчі Ілона Гвоздьова зробила легкий макіяж. Переможниця "Танців" вирівняла тон обличчя та злегка підкреслила вії тушшю, а губи нафарбувала рожевою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальників зачарували нові фото Ілони Гвоздьової з сином Домініком. Свої враження від фото вони написали в коментарях: