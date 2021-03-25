Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева обнародовала новые фото с сыном Домиником. Он мило улыбался на камеру, а потому растрогал сеть.

Победительница шоу "Танцы со звездами" и украинская танцовщица Илона Гвоздева часто делится миловидными кадрами с семьей. На днях звезда показала сына Доминика.

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Фото Илоны Гвоздевой с сыном

Танцовщица устроила небольшую домашнюю фотосессию с сыном-младенцем. Илона Гвоздева позировала с Домиником на диване, она поднимала его вверх и держала за ручки. Примечательно, что маленький сын быстро развивается, уже стоит, хоть и с помощью звездной мамочки.

Танцовщица позировала перед камерой в домашнем наряде. Она появилась в пижамном шелковом костюме сиреневого цвета. Звезда распустила волосы и уложила его ровно. На лице Илона Гвоздева сделала легкий макияж. Победительница "Танцев" выровняла тон лица и слегка подчеркнула ресницы тушью, а губы накрасила розовой помадой.

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Поклонников очаровали новые фото Илоны Гвоздевой с сыном Домиником. Свои впечатления от фото они написали в комментариях: