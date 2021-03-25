Илона Гвоздева показала новые очаровательные снимки с сыном: миловидные фото
Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева обнародовала новые фото с сыном Домиником. Он мило улыбался на камеру, а потому растрогал сеть.
Источник:інстаграм Ілони Гвоздьової
Победительница шоу "Танцы со звездами" и украинская танцовщица Илона Гвоздева часто делится миловидными кадрами с семьей. На днях звезда показала сына Доминика.
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Фото Илоны Гвоздевой с сыном
Танцовщица устроила небольшую домашнюю фотосессию с сыном-младенцем. Илона Гвоздева позировала с Домиником на диване, она поднимала его вверх и держала за ручки. Примечательно, что маленький сын быстро развивается, уже стоит, хоть и с помощью звездной мамочки.
Танцовщица позировала перед камерой в домашнем наряде. Она появилась в пижамном шелковом костюме сиреневого цвета. Звезда распустила волосы и уложила его ровно. На лице Илона Гвоздева сделала легкий макияж. Победительница "Танцев" выровняла тон лица и слегка подчеркнула ресницы тушью, а губы накрасила розовой помадой.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Поклонников очаровали новые фото Илоны Гвоздевой с сыном Домиником. Свои впечатления от фото они написали в комментариях:
- Какие вы милые;
- Милота;
- Глаза мамины;
- Красавчик;
- Класс;
- Какой сладкий Доминик.
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