Популярная украинская танцовщица, участница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева очаровала сеть фотографиями с маленьким сыном. Она держала полностью обнаженного Доминика на руках.

Илона Гвоздева является одной из самых известных мам в украинском шоу-бизнесе. Она часто делится в социальных сетях моментами из личной жизни и фотографиями с детьми.

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Илона Гвоздева с сыном

На днях знаменитость опубликовала снимки, где предстала перед камерой вместе с сынишкой Домиником. Она позировала на камеру в черном костюме, который состоял из штанов и пиджака, который хореограф надела на голое тело. Свой образ звездная мама дополнила красивой подвеской и лаконичными серьгами, а на лице сделала нежный макияж. Илона мило улыбалась и смотрела на своего сына.

Доминика Гвоздева держала на руках. Мальчик изображен спиной к камере полностью обнаженным.

Говорят, что беременность украшает женщину, а наличие детей делает ее мудрее, женственней, магическим образом меняет выражение лица, делая взгляд более глубоким и сознательным,

– написала в публикации Илона.

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Также танцовщица поинтересовалась у подписчиков, согласны ли они с ней. Гвоздева спросила, что фоловеры видят в ее глазах. Поклонники звезды активно отвечают в комментариях.