Телеведучий Григорій Решетник нещодавно вперше показав обличчя наймолодшого сина. Тепер зірковий татусь поділився новими світлинами з маленьким Олександром.

3 місяці тому Григорій Решетник та його дружина Христина стали багатодітними батьками. У пари народився син, якого назвали Олександром. Після хрещення пара вперше показала обличчя свого синочка.

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Григорій Решетник з сином

Днями Олександрові виповнилося 3 місяці. З цієї нагоди Григорій поділився декількома кадрами, з малюком. Щасливий татусь тримав маленького Сашка на руках. Ведучий постав перед камерою у сорочці в клітинку та чорних штанах. Решетник щиро усміхався та цілував маленького Сашу в голівку.

Сашко одягнений у красивий костюмчик зі смугастим принтом. Він відвів погляд вбік і задумливо дивився великими блакитними очима.

"Нам 3 місяці. Наш Олександр",– написав в публікації Григорій.



Григорій Решетник з сином / Фото з інстаграму Григорія Решетника



Григорій Решетник з сином / Фото з інстаграму Григорія Решетника

У коментарях підписники ведучого вітають його та залишають багато приємних слів.