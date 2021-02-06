У піджаку на оголене тіло: Ілона Гвоздьова підкорила еротичним образом – фото
Українська хореографиня, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова приголомшила прихильників відвертим образом. Вона позувала в елегантному костюмі, який одягнула на оголене тіло.
Джерело:інстаграм Ілони Гвоздьової
Знаменита танцівниця розбурхала мережу провокативним образом. Вона наважилася оголитися перед камерою та завела прихильників.
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Еротичний образ Ілони Гвоздьової
Хореографиня позувала у вишуканому костюмі білого кольору, який складався з піджака з великими золотистими ґудзиками та широких штанів. Поєднала такий look з чорними туфлями-човниками на підборах.
Найбільше увагу привертає те, що піджак зірка одягнула на оголене тіло. Ілона засвітила свої груди, на яких не було бюстгальтера.
Спокусливий образ Гвоздьової доповнювали прикраси: лаконічна підвіска та масивні сережки. Волосся вона гарно вклала та забрала набік. На обличчі зробила виразний макіяж з темною помадою на губах.
Ілона Гвоздьова у білому костюмі / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової
Підписники хореографині активно коментують публікацію та висловлюють своє захоплення, зазначаючи, що вона виглядає неперевершено.
- Вогонь! Нереальна!
- Яка красуня!
- Шикарна в цьому костюмі, просто бомба!
- Королева!
- Розкішна!
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