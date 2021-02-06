Українська хореографиня, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова приголомшила прихильників відвертим образом. Вона позувала в елегантному костюмі, який одягнула на оголене тіло.

Знаменита танцівниця розбурхала мережу провокативним образом. Вона наважилася оголитися перед камерою та завела прихильників.

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Еротичний образ Ілони Гвоздьової

Хореографиня позувала у вишуканому костюмі білого кольору, який складався з піджака з великими золотистими ґудзиками та широких штанів. Поєднала такий look з чорними туфлями-човниками на підборах.

Найбільше увагу привертає те, що піджак зірка одягнула на оголене тіло. Ілона засвітила свої груди, на яких не було бюстгальтера.

Спокусливий образ Гвоздьової доповнювали прикраси: лаконічна підвіска та масивні сережки. Волосся вона гарно вклала та забрала набік. На обличчі зробила виразний макіяж з темною помадою на губах.



Ілона Гвоздьова у білому костюмі / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової

Підписники хореографині активно коментують публікацію та висловлюють своє захоплення, зазначаючи, що вона виглядає неперевершено.