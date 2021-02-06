В пиджаке на обнаженное тело: Илона Гвоздева покорила эротическим образом – фото
Украинский хореограф, участница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева ошеломила поклонников откровенным образом. Она позировала в элегантном костюме, который надела на обнаженное тело.
Источник:инстаграм Илоны Гвоздевой
Знаменитая танцовщица взбудоражила сеть провокационным образом. Она решилась обнажиться перед камерой и завела поклонников.
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Эротический образ Илоны Гвоздевой
Хореограф позировала в стильном костюме белого цвета, который состоял из пиджака с крупными золотистыми пуговицами и широких брюк. Соединила такой look с черными туфлями-лодочками на каблуке.
Больше всего внимание привлекает то, что пиджак звезда надела на обнаженное тело. Илона засветила свою грудь, на которой не было бюстгальтера.
Соблазнительный образ Гвоздевой дополняли украшения: лаконичная подвеска и массивные серьги. Волосы она красиво уложила и забрала набок. На лице сделала выразительный макияж с темной помадой на губах.
Илона Гвоздева в белом костюме / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой
Подписчики хореографа активно комментируют публикацию и выражают свое восхищение, отметив, что она выглядит великолепно.
- Огонь! Нереальная!
- Какая красавица!
- Шикарная в этом костюме, просто бомба!
- Королева!
- Роскошная!
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