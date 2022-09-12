Ілона Гвоздьова обвінчалась з чоловіком: неймовірні кадри з церемонії

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова обвінчалась з чоловіком Іваном. Зірка розповіла, як минуло їхнє свято та показала неймовірні кадри з церемонії.

Після 8 років шлюбу Ілона Гвоздьова вирішила обвінчатися з чоловіком. Це сталося 9 вересня у Києві.

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Ілона Гвоздьова обвінчалась з чоловіком

Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван Хом’ячук повінчалися у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. Вони хотіли обрати дату 7 вересня, але сталось трохи інакше.

Ми з коханим не випадково обрали дату 9.09.22 — це дуже важливий для нас день, день народження нашої донечки Рії. Наша маленька принцеса і чарівний принц синочок супроводжували нас на нашому весіллі. Це було так чуттєво,

– зізналась танцівниця.

"На все була воля Божа. Всевишній розпорядився так, що ми познайомились з отцем Віталієм, секретарем митрополії Української православної церкви. Це надзвичайна людина з кришталевою душею, він так багато робить для наших людей, волонтерить у найнебезпечніших куточках нашої країни. Ми щасливі, що саме він повінчав нас у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі", – додала артистка.

Ілона поділилась, що звичайний розпис дуже відрізняється від шлюбу в храмі. Відчуття були зовсім іншими, більш трепетними.

Відчуття дуже магічні. Набагато трепетніше, ніж просто весілля. Розуміння, що ваші тіла, душі і думки назавжди поєдналися перед Богом до кінця життя! Відтепер ми не просто пара — ми єдиний організм у злагоді, добрі, мирі та негодах. Відтепер ще більше поваги, кохання і одне серце на двох,

– зазначила Гвоздьова.

Танцівниця постала у білосніжній сукні з мереживом та легкою спідницею. "Хотілось легкості, української душі, наповненості. І я її знайшла, мою ідеальну невагому білосніжну красуню. Я обрала сукню бренду Оксани Мухи".

"Я переконана, що наш шлюб буде щасливим, ми віримо у це! Тепер ми благословенні Богом у нашій рідній Україні!" – підсумувала зірка.

, 2 вересня обвінчалась інша українська зіркова сім'я – Даша Квіткова та Нікіта Добринін. "Після двох років шлюбу ми вирішили, що наш зв'язок буде єдиним на небесах. Насправді ми вирішили щодо вінчання ще до 24 лютого, але через ту саму країну (назву якої називати не можна, бо інстаграм одразу блокує), все затягнулося. Понад місяць в розлуці і ми прийняли рішення, що далі тягнути не хочемо".

Вінчання Ілони Гвоздьової / Фото Viva

Відео з вінчання Ілони Гвоздьвої: