Ловелас Ілон Маск став батьком двійні від своєї підлеглої, – ЗМІ

Знаменитий мільярдер Ілон Маск за останні кілька років мав чимало романів з жінками та навіть став батьком двох дітей. Зараз з'явились чутки, у нього народилось ще двоє синів від керівниці компанії Neuralink Шивон Зіліс. Тепер у нього 9 дітей.

Як повідомляють західні видання, торік Ілон Маск дочекався не лише доньку Ексу Дарк Сідіріель Маск, яку народила сурогатна мати, у стосунках зі співачкою Граймс. За кілька тижнів до появи доньки, у листопаді 2021-го, у нього також народились двійнята від іншої жінки – Шивон Зіліс. Вона – керівниця компанії Маска, що займається розробкою й дослідництвом нейронних імплантів.

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Про пологи 36-річної жінки стало відомо лише зараз, оскільки Ілон Маск та Зіліс подали документи на зміну прізвища близнюків. Батьки захотіли дати хлопцям подвійне – "Зіліс-Маск".



Ілон Маск має двійнят від Шивон Зіліс, – ЗМІ / Фото Esajaelina

Здогадки джерел у ЗМІ підтвердились черговим твітер-дописом Ілона Маска, який написав, що допомагає вирішувати питання скорочення населення у світі.

Занадто багато людей перебувають в ілюзії, що Земля перенаселена, хоча тенденції народжуваності явно ведуть до демографічного колапсу. Скорочення народжуваності – це найбільша небезпека, з якою стикається цивілізація,

– писав Маск.

Особисте життя Маска

Варто додати, що це не перша двійня у житті Ілона Маска. У першому шлюбі з письменницею Джастін Вілсон, з якою він навчався в одному університеті, народилось шестеро дітей, щоправда, перша дитина померла через три місяці після народження. За допомогою ЕКО жінка змогла народити двійнят – Гріффіна та Ксав'єра (саме він планує змінити стать та прізвище незабаром), а потім трійнят – Деміана, Кайю та Саксона.

Після другого шлюбу з Талулою Райлі та стосунків з Ембер Герд, яка теж скористалась послугами сурогатної матері через кілька років після розірвання роману, Ілон Маск почав зустрічатись зі співачкою Граймс. Вона народила йому сина з чудернацьким ім'ям X Æ A-12. Вони також розійшлись, це сталось у вересні 2021 року, але вже у листопаді Ілон заявив, що у нього та колишньої народилась донька Екса від сурогатної матері.