Ілон Маск розійшовся зі співачкою Граймс, яка народила йому сина

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск розірвав стосунки з епатажною співачкою Граймс, з якою зустрічався останні три роки. Пара більше не разом, однак живе під одним дахом. Схоже, заради сина, якого артистка народила у травні 2020 року.

Деталі особистого життя 50-річний Ілон Маск розкрив після того, як іноземними ЗМІ прокотилися чутки про його розрив з 33-річною Граймс. Мільярдер підтвердив припущення, однак поспішив заявити, що з колишньою у нього хороші стосунки. Ба більше, співачка з однорічним сином і далі живе в нього.

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Ми розійшлися, але все ще любимо одне одного, часто бачимося й залишаємося у прекрасних стосунках,

– заявив Ілон Маск.

За словами засновника SpaceX, причиною розриву стали його постійні роз'їзди до Техасу та відрядження за кордон. Тоді як робота Граймс зосереджена у Лос-Анджелесі. Очевидно, стосунки на відстані не для цієї зіркової пари.

Що відомо про стосунки Ілона Маска з Граймс

У травні 2018 року про роман винахідника з епатажною співачкою заговорив весь світ. У супроводі Граймс Ілон Маск відвідав щорічний Бал Інституту костюмів Met Gala в Нью-Йорку.

Зірок звело схоже почуття гумору: вони обмінялися кількома повідомленнями у твіттері, але їхнє спілкування швидко переросло у флірт.

У січні 2020 року публіка дізналася, що Граймс вагітна від Ілона Маска.

Знаменитості стали батьками 4 травня 2020 року, у них народився хлопчик, якого назвали X Æ A-12 Маск. Для мільярдера син став шостою дитиною, а для співачки – первістком.

У червні минулого року мати Ілона Маска заявляла, що не втручається в особисте життя пари й не запитує, чи планують вони одружуватися. Схоже, для Граймс з її нестандартними поглядами на життя офіційний шлюб не був обов'язковим.