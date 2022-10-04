Катя Осадча поставила діагноз Ілону Маску, який пропонує визнати Крим російським

У понеділок ввечері, 3 жовтня, засновник Tesla і Spacex Ілон Маск опублікував твіт, через який обвалилися акції його компаній. Він запропонував "формулу миру" для України, за якою Крим віддадуть Росії. Це обурило не лише світових лідерів, а й зірок шоу-бізу.

Телеведуча Катя Осадча, яка після 24 лютого включилася у волонтерство й шукає зниклих, вважає, що в Ілона Маска біполярний розлад. На її думку, людина, яка забезпечила українську армію супутниковим зв'язком Starlink, не може так різко перешмигнути на бік Кремля. Зірка вважає, що мільярдер уже поплатився за заяву про Крим – акції його компанії Tesla різко обвалилися.

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Катя Осадча поставила діагноз Ілону Маску

Миттєва реакція на маразматичні пропозиції Ілона Маска – падіння акцій Tesla більше ніж на 8 відсотків. Це біполярний розлад? Спочатку нас підтримувати, долучати нас до Starlink, а тепер ось це,

– різко прокоментувала Катя Осадча.

Катя Осадча не жартувала, Ілон Маск і справді страждає на психічний розлад . П'ять років тому мільярдер зізнався, що має біполярний афективний розлад, через який надзвичайно швидко змінюється його настрій.

Крім того, ведуча підтримала посла України в Німеччині Андрія Мельника, який послав Ілона Маска вслід за російським кораблем. "Йди на х*й – це моя дуже дипломатична відповідь тобі, Ілоне Маск", – написав дипломат у твіттері.

"Посол України в Німеччині. Військова дипломатія, вона сувора", – прокоментувала Катя Осадча в інстаграм-сторіс.

Катя Осадча поставила діагноз Ілону Маску / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

Катя Осадча підтримала посла України в Німеччині, який послав Ілона Маска / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

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Яку "формулу миру" для України запропонував Ілон Маск