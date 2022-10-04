3 жовтня Ілон Маск запропонував у твітр "мирний план" закінчення війни в Україні, де ми нібито маємо поступитися Кримом для Росії, а населення Донбасу та Криму мають самі вирішити, чи хочуть бути в нашій країні під наглядом ООН. Необдумані слова інженера, які вже нарекли хайпом, не змогли обійти осторонь й українські знаменитості.

До слова Ілон Маск запропонував неоднозначні варіанти "миру" для України: у Зеленського відреагували

Ектор Хіменес-Браво

"Коли купував електрокар – обрав не Теслу. І не помилився.Ілон Маск сьогодні розчарував проросійською позицією. ЗСУ – найсильніша армія світу. Ми переможемо. Крим – це Україна! Донецьк – це Україна! Луганськ – це Україна! Херсон – це Україна!" – написав шеф-кухар та показав середнього пальця мільярдеру.

Андрій Бєдняков

Уродженець Маріуполя теж прокоментував слова Маска, зобразивши його в образі "чмоні" – російського окупанта, якого на початку війни взяли в полон. "Доброї ночі", – лаконічно прокоментував ведучий.

Григорій Решетник

"А міг би бути наступним Холостяком", – жартівливо підписав не дуже вдале фото Маска ведучий шоу "Холостяк". У коментарях від себе слова обурення також додала відома фітнес-тренерка Аніта Луценко: "От козел , хто б міг подумати".

Анатолій Анатоліч

"Там Маск у Twitter запропонував своє рішення завершити війну в Україні. Там чотири пункти, серед яких віддати Крим Росії, через нібито помилку Хрущова. У мене є інша пропозиція – віддати заводи Tesla корінним індіанцям", – заявив Анатоліч та поцікавився у фанатів, чи підтримують вони таку ідею.

Євген Клопотенко

Шеф-кухар Євген Клопотенко вже давно бореться за право називати борщ виключно українською стравою, а російські щі часто згадує у своїх жартах. "Коли Тесла перетворилася на щі", – написав кухар, натякнувши на проросійські погляди Ілона.

Сергій Притула

"Ілоне, чоловіче. Здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські", – різко написав Сергій та разом із блогером Ігорем Лаченковим заявив, що відкриває збір коштів на підручник з історії для Ілона Маска: "Ми, українці, знаємо історію і цінуємо своє майбутнє. Ми хочемо зробити подарунок для Ілона Маска – підручник з історії. Ми купимо йому підручник. Усі гроші, які залишаться, підуть на тих, хто зараз творить історію вільного світу – Збройні Сили України. Приєднуйтесь!".

Володимир Дантес

Виконавець, який навесні віддавав свій електрокар Tesla Model Y на потреби волонтерів, після скандалу з Маском вирішив продати автомобіль. "Після останніх твітів Ілона Маска. Продам свою теслу! Писати в дірект!" – написав Дантес, проте шанувальники у відповідях додали, що тепер цю машину ніхто не захоче купувати.

У своїх інстаграм-сторіс на "зашквар" Маска також відреагували Маша Єфросиніна, Надя Дорофєєва, Анна Неплях та інші.

Зірки реагують на "твіти" Маска / Фото з інстаграм-сторіс зірок

Скандальна заява Ілона Маска: коротко