Ілон Маск підтвердив, що став батьком удесяте: що означає незвичне ім'я сина

Бізнесмен та винахідник Ілон Маск офіційно підтвердив, що став батьком удесяте. Він назвав ім'я сина, який народився у стосунках зі співачкою Граймс.

Про народження десятої дитини Ілон Маск повідомив у соцмережі Х, відомій раніше як твітер. Він зауважив, що ім'я сина – Тау Техно Механікус. Тоді як раніше повідомлялось, що Тау – це прізвисько малюка.

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Ілон Маск став батьком

Ілон Маск та співачка Граймс приховано стали батьками – це їхня третя спільна дитина. Вперше про це стало відомо з огляду ще невиданої біографії винахідника, написаної Уолтером Айзексоном.

Відповідно до попередньої копії, яке отримало видання Los Angeles Times, у пари народився син у червні 2022 року від сурогатної матері.

Ім'я новонародженого малюка навіяне "грецькою літерою, що позначає ірраціональне число, яке дорівнює подвоєному числу Пі", – вказують у біографії. Це число має приблизне значення 6,28 (3,14×2). Воно означає день народження Ілона Маска – 28 червня.

Діти Ілона Маска та його стосунки з Граймс

Про роман Ілона Маска та канадської артистки Граймс стало відомо 2018 році на Met Gala. Тоді пара разом завітала на червону доріжку. 5 травня 2020 року стало відомо, що вона народила первістка із незвичним ім'ям – X Æ A-12. У вересні 2021 року Маск та Граймс розійшлись, але ще через 2 місяці Ілон заявив, що у нього та колишньої народилась донька Екса від сурогатної матері.

Ілон Маск є батьком 10 дітей від трьох різних жінок.