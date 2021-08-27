Ілля з "Холостячки" показав кохану, з якою йде на новий романтичний проєкт

Учасник першого сезону шоу "Холостячка" Ілля Рибальченко знову зніматиметься у романтичному проєкті. Цього разу чоловік не шукатиме кохання, а боротиметься за стосунки. У реаліті він запросив дівчину Альону, з якою зустрічався до і після знайомства з Ксенією Мішиною.

Романтик з "Холостячки" Ілля Рибальченко готовий на всю країну розповісти про проблеми в стосунках з на 9 років молодшою Альоною. Разом вони беруть участь у новому сезоні реаліті-шоу "Екси".

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Пара закрутила роман понад 5 років тому завдяки сайту знайомств. За три місяці до "Холостячки" Ілля та Альона розбіглися, а після закінчення зйомок – зійшлися знову. Однак, за словами закоханих, їхні стосунки далеко неідеальні.

Річ у тому, що Альона не довіряє Іллі. Він нібито позиціонує себе як холостяк і фліртує з іншими дівчатами.

Ілля показував свою полігамність, фліртував з дівчатами у повідомленнях, зраджував, проявляв агресію. Він мене знецінював і не розумів цього,

– ділиться дівчина.

Натомість ексучасник "Холостячки" впевнений, що не дає приводів для ревнощів. Кохана нібито імпульсивно реагує на дрібниці.

"Ми сказали одне одному, що цей проєкт має розставити всі крапки над "і". Або тут нам вдасться знайти компроміси та спокій, розібратися з претензіями, або варто закінчувати стосунки", – додав Ілля Рибальченко.

Ілля з "Холостячки" з дівчиною Альоною / Фото "Новий канал"