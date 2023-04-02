Блогер Ігор Пустовіт розійшовся з дівчиною й запевнив, що "скандалів не буде"

Блогер Ігор Пустовіт повідомив про розставання з дівчиною Ліною Сидор. З нею інфлюенсер зустрічався після скандального розлучення із Сашею Бо.

Відомий український блогер Ігор Пустовіт повідомив про зміни в особистому житті. Він розійшовся з дівчиною Ліною, про що написав в інстаграм-сторіз.

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Ігор Пустовіт розійшовся з дівчиною

Блогер вирішив не повідомляти деталей, тому тільки сповістив про розставання. Він додав, що у подробиці й скандали вдаватися не буде.

Ми більше не разом. Подробиць і скандалів не буде. На разі це все,

– написав Ігор Пустовіт.



Ігор Пустовіт розійшовся з дівчиною / Фото з інстаграм-сторіз

Колишня кохана Ігора поки що не коментувала їхнє розставання. Ігор та Ліна видалили спільні фото зі сторінок.

, Ігор Пустовіт познайомився з Ліною Сидор ще у 2014 році. За словами блогера, тоді вони лише перекинулись кількома словами і не спілкувались понад 8 років. Після скандального розлучення із Сашею Бо Ігоря підозрювали у кількох романах, але згодом він розсекретив кохану.

Зауважимо, Саша Бо після розлучення з Ігорем Пустовітом вдруге вийшла заміж за лікаря Платона Тарнавського. Сини від першого шлюбу – Данило та Євген – живуть разом з мамою. Однак Саші й Ігорю вдалося дійти спільного знаменника щодо виховання спільних дітей.

"Ми оплачуємо спільно всі рахунки. У нас двоє дітей – є школа, є садочок, є аліменти. Я і не відмовлявся від аліментів. Я вважаю, що тисяч 20 на якісь такі потреби більш ніж достатньо. Це непогана сума", – казав Пустовіт.