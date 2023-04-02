Известный украинский блоггер Игорь Пустовит сообщил об изменениях в личной жизни. Он разошелся с девушкой Линой, о чем написал в инстаграм-сториз.

Читайте также Что-то внутри "утихло", – Тимур Мирошниченко признался, когда решил усыновить ребенка

Игорь Пустовит разошелся с девушкой

Блогер решил не сообщать деталей, поэтому только известил расставание. Он добавил, что в подробности и скандалы вдаваться не будет.

Мы больше не вместе. Подробностей и скандалов не будет. На данный момент это все,

– написал Игорь Пустовит.



Игорь Пустовит разошелся с девушкой / Фото с инстаграм-сториз

Бывшая любимая Игоря пока не комментировала их расставание. Игорь и Лина удалили общие фотографии со страниц.

Напомним, Игорь Пустовит познакомился с Линой Сидор еще в 2014 году. По словам блоггера, тогда они только перекинулись несколькими словами и не общались более 8 лет. После скандального развода с Сашей Бо Игорь подозревался в нескольких романах, но впоследствии он рассекретил любимую.

Заметим, Саша Бо после развода с Игорем Пустовитом во второй раз вышла замуж за врача Платона Тарнавского. Сыновья от первого брака – Даниил и Евгений – живут вместе с мамой. Однако Саше и Игорю удалось прийти к общему знаменателю по воспитанию общих детей.

"Мы оплачиваем сообща все счета. У нас двое детей – есть школа, есть садик, есть алименты. Я и не отказывался от алиментов. Я считаю, что тысяч 20 на какие-то такие нужды предостаточно. Это неплохая сумма", – говорил Пустовит.