Про загибель Ігоря Мисяка повідомили у видавництві "Темпора", де 2022 року вийшла його дебютна прозова книжка "Завод". Він загинув ще на початку квітня, але про його смерть дізналися лише 22 травня.
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Загинув письменник Ігор Мисяк
Стало відомо, що захищаючи Україну загинув Ігор Мисяк, автор книжки "Завод". Нема слів, щоб виразити співчуття всім, хто знав цю чудову людину,
– йдеться в публікації видавництва "Темпора".
Друзі та знайомі на фейсбук-сторінці Ігоря Мисяка з позивним "Поет" кажуть, що він був світлою людиною і врятував багато життів: "Безмежно добра і порядна людина. Такі навіть на війні намагаються не вбивати, а рятувати".
Що відомо про Ігоря Мисяка
- Ігор Мисяк народився на Львівщині, 16 червня йому мало б виповнитися 30 років.
- Він навчався на історичному факультеті Дрогобицького педагогічного університету й був учасником Революції Гідності. 2014 року Ігор був медиком у полку "Азов" – служив санітаром на "швидкій" і бійцем-рятувальником. Він пройшов багато гарячих точок і мобілізувався.
- Однак на початку березня 2022 року Ігор Мисяк приєднався до підрозділу Сил територіальної оборони Збройних сил України, а потім потрапив до лав окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, де прослужив останні пів року. "Поет" брав участь у звільненні Херсонщини від російських окупантів, а останнім часом обороняв Бахмут.
- У нього залишилася дружина Марина.