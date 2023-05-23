Про загибель Ігоря Мисяка повідомили у видавництві "Темпора", де 2022 року вийшла його дебютна прозова книжка "Завод". Він загинув ще на початку квітня, але про його смерть дізналися лише 22 травня.

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Загинув письменник Ігор Мисяк

Стало відомо, що захищаючи Україну загинув Ігор Мисяк, автор книжки "Завод". Нема слів, щоб виразити співчуття всім, хто знав цю чудову людину,

– йдеться в публікації видавництва "Темпора".

Друзі та знайомі на фейсбук-сторінці Ігоря Мисяка з позивним "Поет" кажуть, що він був світлою людиною і врятував багато життів: "Безмежно добра і порядна людина. Такі навіть на війні намагаються не вбивати, а рятувати".

Що відомо про Ігоря Мисяка